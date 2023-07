Festival vielsaitig Füssen unter neuer künstlerischer Leitung des Cellisten Julian Steckel

Füssen ist nicht nur die romantische Seele Bayerns, sondern auch die Wiege des europäischen Lauten‑ und Geigenbaus. Hochkarätige Künstler feiern beim Festival vielsaitig dieses historische Erbe vom 30.08. – 09.09.2023.Das Motto „con brio“ beschreibt nicht nur das diesjährige Programm, es kennzeichnet auch den charismatischen Cellisten und neuen künstlerischen Leiter Julian Steckel, dessen müheloses Spiel keinerlei Grenzen zu kennen scheint.All-Star-EnsemblesDas Festival beginnt mit einem All-Star-Ensemble: Tobias Feldmann, Lise Berthaud und Julian Steckel spielen die abendfüllenden Goldberg-Variationen in einer Fassung für Streichtrio, worauf das Duo Aliada tags drauf unter dem Titel „East West“ die musikalischen Landschaften Europas und Amerikas erforscht.Das spanische Cuarteto Quiroga präsentiert sich erstmals in Füssen mit seinem Landsmann Manuel Canales (1747-1786) sowie mit Béla Bartók und Felix Mendelssohn. Am folgenden Abend ist das Cuarteto Quiroga dann mit Alberto Ginastera zu hören, bevor es gemeinsam mit Matthias Kirschnereit das prachtvolle Klavierquintett Es-dur op. 44 von Robert Schumann zu Gehör bringt.Karen Gomyo ist in Deutschland noch ein Geheim-Tipp: Die in Tokio geborene Geigerin begann ihre musikalische Karriere in Montréal und New York und lebt seit kurzem in Berlin. Begleitet von Paul Rivinius spielt sie unter anderem die Violinsonate A-dur von César Franck. Auf dem Programm des Geigers Sergey Malov steht ein Defilee von Barock, Klassik, Romantik über Moderne bis Volksmusik und Jazz, und auch das Duo BartolomeyBittmann schaut über die Grenzen: Mit Spontanität und Improvisationskunst verbinden die beiden Musiker „con brio“ intim groovende bis hin zu kraftvoll rockende Elemente.Der Abschluss des diesjährigen Festivals ist nicht viel-, sondern ganz präzise: sechzehnsaitig. Gemeinsam mit den Brüdern Thomas und Patrick Demenga und dem Kollegen Christian Poltéra gestaltet Julian Steckel eine Hymne an den vielsaitigen, warmen Klang des Cellos.Besonders erwähnt werden, sollte der Treffpunkt Geigenbau: Vorträge und eine Ausstellung der Instrumentenbauern aus dem Allgäu und Cremona, der Heimat von Antonio Stradivari, bieten mannigfaltige Anregungen und Einblicke in die Welt der Streichinstrumente.: Füssen Tourismus, telefonisch unter 0831/206-5555 oder www.eventim.de