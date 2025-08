Mit einer sommerlichen Reise beginnt am 17. August das 21. Niederrhein Musikfestival auf Schloss Dyck in Jüchen: Die „Brückenklänge: Vom Bosporus bis zum Rhein“ verbinden musikalische und poetische Traditionen aus der Türkei und Europa zu einem interkulturellen Open Air-Dialog. Sonnenschein ist vorausgesagt!Beim zweiten Abend im Innenhof von Schloss Dyck „Zwischen Wirklichkeit und Illusion“ wird die zauberhafte Welt desvon William Shakespeare musikalisch und literarisch erweckt – und das in dem immer wieder sehenswerten englischen Landschaftspark, der zum Verweilen einlädt. Mit dabei: Der vielseitige Sänger und Entertainer Marc Marshall.„Scented Rushes – Duftendes Nichts“ nennt das Duo Oxymoron seine Hommage an Lewis Carroll, den Schöpfer der „Alice im Wunderland“. Die Harfenistin Anna Steinkogler und Valentin Butt am Akkordeon haben Werke von Maurice Ravel und Bernard Andrès ausgesucht, um den Tuppenhof Kaarst am 6.9. in eine fantastische Märchenwelt zu tauchen.Lust und Abenteuer, Einsamkeit und Dunkelheit: All das birgt die Nacht für die einfühlsame Pianistin Eva Barta. In „Until Night Falls“ am 12.9. in der Kirche Wickrathberg unternimmt sie eine vielschichtige Reise, bei der Musik und Literatur ihr Licht auf die geheimnisvolle, oft widersprüchliche Welt der Nacht werfen.Mit der „Faszination Amazonas“ ist das Niederrhein Musikfestival am 19.9. erstmals zu Gast im Düsseldorfer Maxhaus. Mit Gitarre, Flöte, Cuatro, Klavier, Kontrabass, Percussion und Tanz verbinden die Künstler lateinamerikanische Rhythmen, klassische Musik und zeitgenössische Arrangements zu einem facettenreichen Eindruck von den musikalischen Landschaften Südamerikas.Zum Festivalabschluss am 28.9. ist der Gitarrist Klaus Jäckle mit den „Traumwelten – Musik und Poesie im Spiegel der Imagination“ zu hören. Romantische Musik von Brahms und Chopin in Kombination mit Gedichten von Joseph von Eichendorff, Gottfried Keller und Barbara Schofer, die ihre Texte eigens für den Konzertnachmittag in der Stammenmühle Nettetal geschrieben hat.Kreative Begegnungen, das Überwinden scheinbarer Grenzen zwischen klassischer Musik, Jazz, Pop und Weltmusik gehören seit Gründung 2005 zu den besonderen Merkmalen des Niederrhein Musikfestivals, das mit seinem digitalen Konzertsaal „erleben.niederrhein-musikfestival.de“ jederzeit eine kurze Auszeit vom Alltag ermöglicht.über www.westticket.de (oder für den Tuppenhof bei tickets.tuppenhof.de)niederrhein-musikfestival.deBrückenklänge: Vom Bosporus bis zum RheinSonntag, 17. August 2025, 18 Uhr, OPEN AIR im Innenhof Schloss Dyck, JüchenNeuproduktion des NRMF 2025Zwischen Wirklichkeit und IllusionEin Sommernachtstraum in Musik und WortenSonntag, 31. August 2025, 18 Uhr, OPEN AIR im Innenhof Schloss Dyck, JüchenNeuproduktion des NRMF 2025Scented Rushes – Duftendes NichtsSamstag, 6. September, 18 Uhr, OPEN AIR im Tuppenhof KaarstDuo Oxymoron„Until Night Falls“ – Klangwelten des Übergangs: Bis nur Nacht am Himmel stehtFreitag, 12. September 2025, 19 Uhr, Kirche Wickrathberg, MönchengladbachEva Barta | Klavier & LesungFaszination AmazonasMusikalische und literarische Begegnungen mit dem RegenwaldFreitag, 19. September 2025, 20 Uhr Maxhaus, DüsseldorfTraumwelten: Musik und Poesie im Spiegel der ImaginationSonntag, 28. September 2025, 17 Uhr, Stammenmühle NettetalKlaus Jäckle | Gitarre, Arrangement & Lesung