20. Niederrhein Musikfestival

Das Niederrhein Musikfestival feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum unter dem Motto „Sounds of Nature“ (Klänge der Natur). Dieser Titel ist nicht zufällig gewählt, sondern reflektiert das Herzstück des Festivals: Eine Fusion von Kunst und Natur, wobei ein Höhepunkt sich mit der Faszination des Amazonas beschäftigt.Den Auftakt bilden am Sonntag, den 18. August, dieim Innenhof von Schloss Dyck: Der argentinische Bandoneón-Virtuose Marcelo Nisinman widmet sich gemeinsam mit der Flötistin und künstlerischen Leiterin des Festivals Anette Maiburg dem musikalischen „Liebesgeflüster“ – von Astor Piazzollasüber Barbaras verführerische Chansons und Kurt Weills kesse Songs bis zurück in die elisabethanische Zeit, die vielleicht dezenter als spätere Epochen, gewiss aber nicht weniger leidenschaftlich zu „flüstern“ verstand. Tänzerische Akzente setzt Norma Magalhães.Am 25. August entführen Anette Maiburg, der Schlagzeuger Roland Peil und ein Ensemble lateinamerikanischer Musiker direkt in die Klangwelten des Amazonas: Vielfältige Vogelstimmen, sanftes Blätterrauschen, die Luftbewegungen des Regenwaldes, brasilianischer Jazz und südamerikanische Barockmusik bereiten die Szene für die peruanische Tänzerin Kathye Molina und ihren brasilianischen Kollegen Kauan Soares.Am 8. September gastiert das Duoin der Stammenmühle Nettetal, die von der malerischen Landschaft des Niederrheins liebevoll umfangen wird. Die bekannte Schauspielerin Katja Heinrich und ihr langjähriger Partner, der Cellist Florian Hoheisel, haben eigens für das Festival ein neues Programm aus musikalischen und literarischen Werken geschaffen, die sich ebenso poetisch wie kritisch mit dem Zustand unseres Planeten und der Natur auseinandersetzen.Am 14. September entfesselt das Ensemble Los Pipos im Bauerngarten des Tuppenhofes Kaarst ein lateinamerikanisches Feuerwerk. Los Pipos – das sind fünf Instrumentalisten und eine Sängerin, die sich der Kunst der »Latin Fusion« verschrieben haben.In der Kirche Wickrathberg wird Weltklasse-Harfenist Emmanuel Ceysson im Zusammenspiel mit Anette Maiburg die „Voyages Naturels“ vorstellen. Da singt Robert Schumanns „Vogel als Prophet“, der bekannte Jazztitel „Autumn Leaves“ bereitet auf den kommenden Herbst vor und Jacques Brels einzigartiger Hymnus auf den Hafen von „Amsterdam“ lassen erahnen, wohin die Reise gehen wird. Emmanuel Ceysson ist Preisträger des ARD-Wettbewerbs und erster Solo-Harfenist des Los Angeles Philharmonic.Das Festivalprogramm wäre nicht vollständig ohne seine Schul-Workshops »Songs around the World« und die beliebten Werkstattkonzerte, bei denen das Publikum das Entstehen der Konzertprogramme miterleben kann. Der digitale Konzertsaal »erleben.niederrhein-musikfestival.de« wird weiter ausgebaut: In Podcasts stellen sich die Mitwirkenden vor, VideoClips machen neugierig auf die Konzerte, und die Fotos lassen Erinnerungen wach werden – kurz gesagt, es gibt alles, womit man sich inspirieren oder unterhalten lassen, eine kurze Auszeit vom Alltag nehmen oder eine eigene musikalische Reise antreten kann.Diálogos de amor – Musikalische LiebesdialogeFaszination Amazonas – Musik, Tanz, ReflexionNeuproduktion des Niederrhein Musikfestivals 2024Niederrheinische Impressionen – Naturklänge und GeschichtenDuo Wein, Weib und CelloEine musikalische Reise durch die Welt der ElementeLos PiposVoyages Naturels – Naturimpressionen für Flöte, Harfe und TanzAlle Informationen zu den Tickets erhalten Sie über www.niederrhein-musikfestival.de