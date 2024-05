Wissenschaftliche Studien und Praxiserfahrung mit Hunderten Hunden untermauern Vorteile von veganer Hundeernährung

Rettung von Hunden vor der Verelendung auf der Straße in Polen und der Türkei

Eindämmung der Population von Straßenhunden durch Catch/Neuter/Release and Take care Programm in der Türkei https://pro-animale.de/pro-animale-international/tuerkei/kastrationsklinik-altinoluk/

Rettung von Hunden aus dem direkten Kriegsgeschehen der Ukraine

Rettung aus Todeslagern

Rettung aus prekärer, vernachlässigter privater Haltung

Vollwertige pflanzliche Ernährung ist nicht nur für Menschen gesund und ausreichend, auch die fälschlicherweise als „Fleischfresser“ kategorisierten Hunde mögen und profitieren von einer ausgewogenen veganen Ernährung. Das belegen alle neuen wissenschaftlichen Vergleichsstudien zur Ernährung von Hunden. Und auch die Hunde-Profis der Tierschutzorganisation Pro Animale raten dazu. Aktuell sorgt der Verein vollverantwortlich für 1.270 Hunde in 12 Hundeherbergen in Europa und der Türkei. Seit 2004 setzt die internationale Tierschutzorganisation auf vollwertiges, veganes Hundefutter. Allein in der großen Pro Animale Hundeherberge Copernika profitieren über 250 gerettete Hundeschützlinge seit über 12 Jahren von pflanzlicher Ernährung. Die Resultate sprechen für sich:erklärt Natascha Wothke, Vorsitzende von Pro Animale.Die Frage, ob eine vegane Ernährung für Hunde gesund ist, wurde von verschiedenen internationalen Wissenschaftlern in neueren Studien untersucht. Sie alle haben eindeutig gezeigt, dass eine gesunde vegane Ernährung die gesündeste Option für Hunde ist. Einer der international anerkannten Forscher auf diesem Gebiet, Professor Andrew Knight, schlussfolgert:Knight beschäftigt sich als Professor für Tierschutz und Ethik und Gründungsdirektor des Winchester Centre for Animal Protection seit Jahren intensiv mit der Ernährung von Tieren und hat über 150 wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Knight hat bei vegan ernährten Hunden weniger Magen-Darm-, Haut- und Ohrenprobleme festgestellt, was daran liegen könnte, dass die Tiere keinen Allergenen ausgesetzt sind, die in Fleisch vorkommen. Zudem haben vegane Hunde weniger Gewichts-, Mobilitäts- und Muskel-Skelett-Probleme.In einer der Studien (Davies-Studie 2022) stellten 100 Hundehalter die Ernährung ihrer Hunde auf ein von britischen Tierärzten entwickeltes veganes Hundefutter um. Nach 3-12 Monaten gab es deutliche Verbesserungen bei Fellglanz, Schuppen und Erythem (Dermatitis), Juckreiz, Verschluss des äußeren Gehörgangs (Otitis externa), Kotkonsistenz, Stuhlfrequenz und auch im Verhalten (weniger Angst, aggressives Verhalten und Koprophagie).Laut Knight geschieht derzeit ein wissenschaftlich gestütztes Umdenken, in der nicht nur die Vorteile veganer Ernährung für Menschen gesehen werden, sondern auch die für bestimmte Tiergruppen. Es entsteht eine neue Nachfrage:Vegane Ernährung für Hunde wird zudem vor allem auch aus ethischen Gründen gewählt, um das immense Leid und die Ausbeutung von sogenannten „Nutz-tieren“ in der Tierindustrie zu Wasser und zu Land zu reduzieren.Eine vegane Ernährung gilt ferner als umweltfreundlicher, da die Produktion pflanzlicher Lebensmittel im Allgemeinen weniger Ressourcen verbraucht und weniger Treibhausgasemissionen verursacht als die Produktion von FleischDiese Pressemitteilung darf gerne verbreitet werden.Weitere Details unter: https://pro-animale.de/publikation/koennen-hunde-vegan-leben/ Ein Video mit der Tierärztin Lisa Walter und der Pro Animale Vorsitzenden Natascha Wothke zum Thema vegane Hundeernährung finden Sie hier: https://vimeo.com/648989449 Die international tätige, als besonders förderungswürdig und gemeinnützig anerkannte Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not e.V. setzt sich seit 39 Jahren täglich für die Rettung, den Schutz und das Wohl von Tieren - insbesondere auch von Hunden ein:Die rein spendenfinanzierte, international tätige Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not e.V. macht seit 1985 Tierschutz, der ankommt. 93,4 % jeder Spende kommen direkt hilfsbedürftigen Tieren zugute. Pro Animale rettet und pflegt Tiere in Not und bietet über 3.700 Tieren in 25 Tierstationen in 6 Ländern dauerhaft ein artspezifisch-lebenswertes Umfeld. Die Tierschützer vermitteln, klären auf und sorgen durch Kastrationen und andere Programme europaweit aktiv für Tierleid-Prävention. https://pro-animale.de/