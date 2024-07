Schweinfurter Stadttaubenprojekt feiert zweijähriges Bestehen

Stadttauben sind verwilderte Haustiere, durch die Domestikation sind sie fundamental auf unsere Hilfe angewiesen. Ziel aller in letzter Zeit immer häufiger verwirklichten Stadttaubenprojekte ist ein friedvolles Miteinander von Mensch und Tier in unseren Städten. In Schweinfurt konnten durch die Zusammenarbeit von Stadt und der Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not bereits große Erfolge erzielt werden.



Die fundamentalen Punkte aller erfolgreichen Stadttaubenprojekte, die in den letzten Jahren etabliert wurden, sind:



• tierschutzgerechte Geburtenkontrolle durch den Austausch der Gelege durch Ei-Attrappen

• Bindung von Taubenschwärmen an betreute Taubenschläge

• Fütterung der Tauben in den Schlägen mit artgerechtem Futter und Angebot von frischem Wasser

• tierpflegerisches/tiermedizinisches Monitoring zur Gewährleistung der Gesundheit der Tauben.



Im Mai 2022 wurde zwischen der Stadt Schweinfurt und Pro Animale für Tiere in Not e.V. ein Vertrag unterschrieben: Mit Hilfe der Stadt wurden Taubenschläge installiert, deren Betreuung Pro Animale übernimmt.

Seitdem gibt es in Schweinfurt:



• einen Taubenturm für bequem 40 Tiere am Entensee im Motherwellpark

• einen Taubenschlag im Höpperlesturm gegenüber dem Theater im Chateaudun-Park für ca. 90 Tiere

• einen Taubenschlag für bis zu 300 Tiere im Dachstuhl des Harmoniegebäudes.



Alle drei Einrichtungen werden von den Tieren sehr gut angenommen, daher kann eine Populationskontrolle mit betreutem gesundheitlichen Management der Tauben erfolgreich verwirklicht werden. So konnte beispielsweise ein großer Taubenschwarm von einem wilden Brutplatz in der Fußgängerzone in den Taubenschlag in der Harmonie umgesiedelt werden.



Seit Beginn des Jahres 2022 werden die Eier der Tauben in ihren Gelegen mit Kunststoffeiern ausgetauscht. Insgesamt konnten während des zweijährigen Bestehens des Stadttaubenprojekts bis heute 2.788 Eier ausgetauscht werden – ein großartiger Erfolg! Moralisch ist die Verhinderung der Elternschaft gerechtfertigt, da von zehn geschlüpften Taubenküken nur eines seinen ersten Geburtstag erlebt.



Die durchschnittlichen Unterhaltskosten für das Schweinfurter Stadttaubenprojekt belaufen sich aktuell auf ca. 2.000 € monatlich, diese Kosten werden von Pro Animale getragen.

