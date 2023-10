Eröffnung einer alternativen Katzenherberge der international tätigen Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not e. V.

Am 4.Oktober 2023 - dem Welttierschutztag - werden 17 Katzen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet bei Kherson in die alternative Katzenherberge des „Rendezvous mit Tieren“ von Pro Animale für Tiere in Not e.V. in Markgrafpieske einziehen.Die 17 Katzen gehören zu den überlebenden Tieren eines im Krieg zerstörten Tierheims in Kherson. In dramatischen, tagelangen Rettungsaktionen und mit Hilfe des Einsatzes deutscher, ukrainischer und russischer Tierschützer*innen konnten sie zunächst aus dem unter Beschuss stehenden Tierheim und anschließend auch noch aus der Flutkatastrophe nach der Staudammsprengung in Kherson gerettet werden.Die international tätige Tierschutzorganisation Pro Animale für Tiere in Not e.V. war maßgeblich an der Rettung der Tiere beteiligt und hat 21 Katzen sowie 205 Hunde aus dem betroffenen Tierheim in seine vollverantwortliche Obhut genommen.Nach mehrwöchiger Quarantäne und intensiver tiermedizinischer Versorgung ziehen die Tiere nach und nach in die Tierherbergen von Pro Animale für Tiere in Not e.V. ein.Heute steht nun mit dem Einzug der 17 Katzen die Eröffnung der alternativen Katzenherberge in Markgrafpieske bevor.Abgestimmt auf die Bedürfnisse sensibler und traumatisierter Tierflüchtlinge bietet diese Katzenherberge einen großzügigen, liebevoll gestalteten und bestens durchdachten Wohnraum, mit zahlreichen Rückzugsmöglichkeiten, geschützten Liegeflächen, gemütlichen Kuschelplätzen sowie ein über 900 qm gesichertes Außengelände mit anregenden Kletter- und Erkundungsmöglichkeiten.Auf rund 975 Quadratmetern im Innen und Außen und unter fachkundiger und einfühlsamer Versorgung durch das Team des Rendezvous mit Tieren sollen die Katzen sich hier von den Erlebnissen der vergangenen Monate erholen und behütet und beschützt leben können.Im „Rendezvous mit Tieren“ leben bereits heute über 30 Katzen, 55 Hunde sowie 13 Rinder, 50 Schafe, 18 Ziegen, 12 Pferde, 12 Esel, 1 Muli und 2 Lamas, die alle aus verheerenden Notsituationen gerettet wurden.Kontakt für Besuchstermine oder AdoptionsanfragenPro Animale für Tiere in Not e.V., Im 1. Wehr 1, 97424 SchweinfurtStationsleiter und Tierarzt : Hassan Tatari 0170 205533762. Vorsitzende: Natascha Wothke 09721/608406 oder 0170/4539894 vorstand@pro-animale.de Tierherberge, „Rendezvous mit Tieren“, Markgrafenstraße 22a, 15528 Markgrafpieske