top12.de - brand4friends-Gründer steigt beim E-Commerce Start-Up ein

Das E-Commerce Start-Up Printmania GmbH wurde mit dem Online-Shop top12.de als offizieller Haupt- & Trikotsponsor des 1. FC Kaiserslautern deutschlandweit bekannt. Aufgrund stetig steigender Nutzer- sowie jährlich verdoppelter Umsatzzahlen, wuchs auch das Team und es wurde Zeit für eine Bürovergrößerung. Dies geschah zu Beginn dieses Jahres mit dem teilweisen Umzug von Hauenstein nach Pirmasens. Passend zum Standortwechsel steigt auch ein neuer Gesellschafter in das junge Unternehmen ein: Christian Heitmeyer.



Neuer Gesellschafter mit viel Erfahrung im E-Commerce



Heitmeyer hat mit seinen Start-Ups brands4friends und Allyouneed bereits große Erfolge feiern können. Der Online-Shopping-Club brands4friends konnte nach nur drei Jahren einen Wert von 150 Millionen Euro erreichen und wurde dann erfolgreich an eBay verkauft. Auch dem Online-Lebensmittelhändler AllyouneedFresh konnte Heitmeyer zum Erfolg verhelfen. Nun steigt der Unternehmer bei Printmania als Business-Angel ein. Als strategischer Partner unterstützt er die Firma zum einen durch Beratung sowie Networking und zum anderen mit zusätzlichem Kapital.



Gemeinsame Ziele: Expansion und Wachstum des Unternehmens



Geschäftsführer Frederic Palmstorfer und Partner Christian Heitmeyer arbeiten schon seit mehreren Monaten an einem Wachstumsplan. Dieser umfasst einerseits eine Steigerung des organischen Wachstums, andererseits auch Zukäufe von anderen Unternehmen, mit denen man bereits in Verhandlungen ist. “Der aktuell siebenstellige Umsatz soll wie bisher jedes Jahr verdoppelt werden”, sagt Palmstorfer. “Dafür wird auch über Expansion, z. B. nach Fernost, nachgedacht”, ergänzt der Jungunternehmer. Aktuell bedient top12.de den deutschen sowie den österreichischen Markt.



Durch Christian Heitmeyer kommt ein erfahrener Unternehmer in das E-Commerce Start-Up, der helfen wird, die Herausforderungen zu meistern, die mit schnellem Wachstum und Expansionen einhergehen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Printmania GmbH

TOP12.de ist ein Onlineshop, der in 12 verschiedenen Kategorien jeweils 12 TOP-Artikel zu sensationellen Preisen anbietet. Das Motto des Unternehmens aus Hauenstein lautet „Spar dir den Preisvergleich“. Durch den ständigen Wechsel der Angebote bleibt der Shop lebhaft und abwechslungsreich. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Besuch bei TOP12.de.



Regionale Verbundenheit und soziale Kompetenz ist ein wichtiges Anliegen von TOP12.de. Im Rahmen dieser sozialen Verantwortung arbeitet TOP12.de mit der Heinrich Kimmle Stiftung zusammen und integriert in der Versandabteilung Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen. Es lohnt sich also mehrfach die TOP12.de -Seite anzuklicken und zu bestellen!



Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers