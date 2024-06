Umweltfreundlicher Partner-Look für Mamas & Minis

Mütter und deren Töchter eint ein ganz besonderes Band. Jeune Premier hilft dabei, dieses stilvoll nach außen zu tragen: Die neue „Pure“ Taschen-Kollektion spricht mit ihrem Hochglanz-Design in erster Linie stilbewusste Teenies und Mamis an. Die große Besonderheit an der Leder-Optik: Man sieht es den Taschen nicht an, doch sie sind komplett vegan und umweltfreundlich! Denn Nachhaltigkeit wird bei der belgischen Marke groß geschrieben: Von Produktionsmaterialen wie recycelten PET-Flaschen bis hin zum frisch gelaunchten „Second Life“ Programm, in dessen Rahmen gebrauchte Taschen ein neues Zuhause finden, achtet das Unternehmen sehr auf seinen Umgang mit der Natur und deren begrenzte Ressourcen. Da stellt auch die zu 100% vegane „Pure“ Kollektion keine Ausnahme dar. Diese enthält wie für Jeune Premier üblich die unterschiedlichsten, wunderbar miteinander kombinierbaren Taschen-Formen – die Produktpalette reicht vom klassischen Rucksack über die „IT Bag“ bis hin zu Sporttaschen und Federmäppchen.Erhältlich sind die „Pure“ Modelle in vier stilsicheren Farbtönen. Während babyblau und -pink dank der etwas dezenteren Töne herrlich mit allen anderen Farben kombinierbar sind, ziehen ein knalliges rot und ein kraftvolles navyblau garantiert alle Blicke auf ihre Trägerinnen. Die schwungvollen Designs und die hochwertige Verarbeitung tragen dafür Sorge, dass die Taschen nicht nur bei Kindern gut ankommen – sie lassen sich auch wunderbar von Eltern in den eigenen Arbeitsalltag sowie in die Freizeit integrieren. An den „Pure“ Taschen hat jede Altersgruppe Freude, sodass „Mamis & Minis“ mit ihren Favoritenmodellen sogar im Partner-Look auftreten können und in Geschmacksfragen näher zusammenrücken.Ein ganz besonderes Taschen-Modell innerhalb der neuen Kollektion stellt der ebenfalls in allen Farben erhältliche „New Bobbie“ dar: Dieser besondere Rucksack enthält abnehmbare „Organizer“-Fächer, in denen beispielsweise Sportgeräte wie Tennisschläger verstaut werden können, sowie ein zusätzliches Laptop-Fach. Das Modell wurde erst kürzlich von dem Unternehmen überarbeitet.Im Firmenkonzept von Jeune Premier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine tragende Rolle. Das Umdenken beginnt bereits in der Produktion: Die Taschen werden komplett aus recycelten PET-Flaschen hergestellt, sind zu 100% vegan und in ihrem Design darauf angelegt, zeitlos wie beständig über Generationen hinweg Freude zu bereiten. Das erst in diesem Jahr gelaunchte „Second-Life“-Programm des Unternehmens ermöglicht es darüber hinaus, gut erhaltene Taschen im Internet direkt beim Hersteller für einen Rabattgutschein zu verkaufen und gebrauchte Taschen wiederum zu niedrigeren Preisen zu erwerben. Damit sorgt Jeune Premier für eine deutliche Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. Zusätzlich bekommt jeder einzelne auf diese Weise die Möglichkeit, die Modeindustrie verantwortungsvoll mitzugestalten. Alle neuen Modelle der „Pure“ Kollektion sowie weitere Informationen finden sich unter www.jeunepremier.de bfsJeune Premier