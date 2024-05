Start für die Schul-Olympiade

Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen des Sports: Während im Juli und August die Olympischen Spiele in Paris ausgetragen werden, startet bereits im Juni die Fußball-Europameisterschaft als "Heimspiel" für Deutschland. Der belgische Schultaschen-Hersteller Jeune Premier begeistert Sport-affine Kinder zu diesen Anlässen mit brandneuen Schul-Kollektionen. Zu den absoluten Highlights zählen die "echten" Sporttaschen der "New Bobbie"-Serie, die sich an Tennis- und Hockey-Fans richten. Die große Besonderheit der komplett veganen, zu 100% aus recycelten PET-Flaschen hergestellten Rucksäcke: Sie bieten passgenaue, per Klett- und Reißverschluss abnehmbare Plätze für Tennis- beziehungsweise Hockey-Schläger. So können Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht ohne weitere Umwege oder zusätzliche Transportlast direkt zum Training. Natürlich sind die Sporttaschen nicht nur praktisch, sondern dank ihrer Designs auch echte Hingucker.Jeune Premier setzt mit seinen Designs seit jeher auf freie Entfaltung und Individualität: Kinder können mit den Taschen und dem jeweils dazu matchenden Zubehör ihre Persönlichkeit ausdrücken, während Eltern sich über die gute Qualität und unaufdringliche Farbgebung der belgischen Produkte freuen. Auch die neuen "echten" Sporttaschen vereinen diese beiden Vorteile in sich. Die "New Bobbies" funktionieren dabei nach Baukastenprinzip: Die für die jeweiligen Sportgeräte optimierten "Organizer" können, je nach der Gestaltung des bevorstehenden Tages, einfach per Klett- und Reißverschluss abgenommen oder wieder angebracht werden. Als weitere Features verfügen die Taschen natürlich über einen Trinkflaschenhalter sowie darüber hinaus über ein zusätzliches Laptop-Fach. Das macht sie zu richtigen Multifunktions-Taschen mit einem gleichermaßen cleveren wie eleganten Design-Twist. Die "New Bobbies" richten sich in ihrer Passform an Kinder ab einem Alter von sechs Jahren.Nicht nur Tennis- und Hockey-Fans kommen mit Jeune Premier im "Super-Sportjahr" 2024 auf ihre Kosten. So richtet sich die "MVP"-Kollektion beispielsweise an Nachwuchs-Basketballer, während die "Boxing Tiger"-Serie Juniorboxer begeistert. Pferdenarren, die während der Olympischen Spiele am Liebsten Reitern beim Hindernis-Parcours zusehen, greifen indes zu den Motiven der "Houndstooth Horse"- sowie der "Cavalier Couture"-Serie. Jede Kollektion umfasst neben Schulranzen und -taschen weitere dazugehörige Produkte wie Sportbeutel und Federmäppchen, um den Jeune-Premier-Look zu komplettieren. Passend zur Fußball-EM, die in diesem Jahr in Deutschland ausgetragen wird, präsentiert der Hersteller außerdem die zwei Design-Serien "FC Tiger" und "FC Jeune ­Premier" – inklusive passender Accessoires wie Uhren, Brotdosen-Bänder und Bodyglower, die dank ihrer großen Reflektionsflächen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgen. Und auch, wer weder mit Olympia noch mit Fußball etwas anfangen kann, wird fündig. Die Frühjahrs-Kollektion beinhaltet unter anderem ein "Grand Prix"-Design für Formel-1-Fans und ein "Ballett"-Motiv für junge Ballerinas. Eine Übersicht aller Neuheiten und Sporttaschen findet sich im Internet unter www.jeunepremier.de