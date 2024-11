Neuer Vorstand der Gesellschaft für aesthetische und rekonstruktive Intimchirurgie Deutschland e.V. (GAERID)

Die Gesellschaft für aesthetische und rekonstruktive Intimchirurgie Deutschland e.V. (GAERID) hat im Rahmen der Jahrestagung in Ludwigsburg am 8. & 9. November 2024 einen neuen Vorstand gewählt. Dr. med. Timo A. Spanholtz wird somit Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft, die seit mehr als einem Jahrzehnt den fachlichen Austausch zur Intimchirurgie in Deutschland, Österreich und der Schweiz gewährleistet. Dr. Spanholtz leitete den Bereich der männlichen Intimchirurgie bereits im zweiten Jahr und rückt nun in den Vorstand der GAERID nach.Außerdem entschieden wurde, dass die Jahrestagung der intimchirurgischen Gesellschaft im kommenden Jahr in Köln stattfinden wird. Dr. Pirkko Schuppan, frische gewählte Präsidentin der Gesellschaft wird den Kongress zusammen mit Dr. Spanholtz ausrichten.Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr für die Gesellschaft.Mehr Infos unter https://www.gaerid.de/