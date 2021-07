Lip Flip mit Botulinum (Botox)

Volle Lippen soll man küssen!



Der Wunsch nach volleren Lippen führt in aller Regel zu einer Injektion von Eigenfett oder Hyaluronsäure. Schnell sieht ein solches Ergebnis "aufgespritzt" aus - viele Frauen wollen genau dies vermeiden, aber trotzdem etwas mehr Lippenrot zeigen.



Sinnliche Lippen lassen sich auch mit einer Minimalinjektion von Botox erreichen. Wie das funktioniert? Ganz einfach mittels Lip Flip: um den Mund herum verläuft ein kreisrunder Muskel. Diesen können Sie aktivieren, in dem Sie einen Kussmund machen oder den Buchstaben "O" sagen. Der Muskel sieht von vorne aus wie ein Donut, der einmal im Kreis verläuft. Die innersten Fasern dieses Muskels ziehen das Lippenrot nach unten und innen und verschmälern so die Ober- und Unterlippe.



Mit einer gezielten, sehr gering dosierten Injektion von Botox kann dieser Teil des Muskels gebremst werden und das Lippenrot entspannt sich. Diese Behandlung nennt man Lip Flip. Die Folge: durch die Entspannung des Muskels kommt etwas mehr vom Lippenrot zum Vorschein, ohne dass der Lippe Volumen hinzugefügt wird.



Hyaluronsäure in vernünftigen Mengen ist hierbei eine optimale Ergänzung, wenn das Ergebnis des Lip Flip alleine nicht ausreichend sein sollte. Auch der Wunsch einer Hyaluronsäurebehandlung der Lippe kann sehr gut durch ein Lip Flip ergänzt werden.



Lippenvergrößerung 2.0



Die USA sind wieder einmal die Quelle eines neuen Trends, denn der Lip Flip stammt von dort. Die Praxisklinik am Rosengarten mit den Standorten in Köln, Düsseldorf (Hilden) und Hamburg hat diesen Trend direkt aufgenommen und bietet seit Monaten diese Behandlung sehr erfolgreich an. Unsere Patienten sind begeistert von den Ergebnissen des Lip Flip.



Kosten einer Lip Flip Behandlung



Wird das Lip Flip alleine durchgeführt, sind die Kosten überschaubar: zwischen 250 und 300.- genügen, um ein Ergebnis zu erhalten, dass für einige Monate volle Lippen verspricht. Eine Kombination mit Hyaluronsäure schlägt mit etwa 650.- Euro deutlich mehr auf das Portemonnaie, kann aber die optimale Lösung für Frauen und Männer mit dünnen Oberlippen oder auch Unterlippen sein.



Wenn Sie Interesse an eine, Lip Flip haben, melden Sie sich gerne! Das Team der Praxisklinik am Rosengarten wird Ihnen einen Termin zur Beratung oder Behandlung geben – wir freuen uns, Sie bei dem Wunsch nach einer vollen Lippe zu unterstützen.

