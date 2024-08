Skin Valley Heilpraktikerschule bietet nun digitale Heilpraktikerausbildung an

Die Skin Valley Heilpraktikerschule, geleitet von Jasmine Holzmann, hat ihr Ausbildungsangebot erweitert und ermöglicht ab sofort eine vollständig digitalisierte Heilpraktikerausbildung. Die Theorieinhalte können ortsunabhängig online absolviert werden, während praxisnahe Module, insbesondere aus dem Bereich der ästhetischen Medizin (z.B. Botox, Hyaluron), weiterhin in Präsenz an Wochenenden stattfinden.



Die zweigeteilte Struktur soll den Teilnehmern eine flexible Gestaltung ihrer Ausbildungszeit ermöglichen. Die Ausbildung kann zudem mit Ästhetik-Modulen kombiniert werden, sodass Schüler bereits während der Ausbildung praktische Kenntnisse erwerben.



Teilnehmer der Heilpraktikerausbildung erhalten vergünstigte Konditionen für die ästhetischen Schulungen, die in Kleingruppen mit maximal vier bis fünf Teilnehmern durchgeführt werden. Diese speziellen Schulungen sind Ärzten, Heilpraktikern sowie Heilpraktiker-Anwärtern vorbehalten.

