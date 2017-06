Ultraleicht, ultrareißfest, ultraschützend - ultravielseitig

Einfach verstellbare Kapuze passt über einen Helm, hat einen weichen Schirm und lässt sich schnell verstauen.

Belüftungsschlitze im Burstbereich ermöglichen eine schnelle Temperaturregelung und bieten Zugriff auf die Handwärmetaschen.

Ergonomische Passform für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Verlängerte Rückenpartie mit Zugkordelsaum.

Reflektierende Details an Armen, Schultern und Kapuze erhöhen die Sichtbarkeit.

Im Frühling 2018 wird Páramos Energy Kollektion um die Ostro und Alize Ultra Light Windproofs aus Nikwax® Windproof Material erweitert. Die hoch atmungsaktiven Windproofs tragen eine PFC-freie, erneuerbare Nikwax® Imprägnierung, sind wind- und wasserfest und bieten soliden Schutz für unterschiedlichste Wetterbedingungen und Umgebungen. Sie eignen sich zum Trail Running, Klettern, Fahrradfahren, Mountainbiken, Campen und Trekken und können klein in eine integrierte Tasche verpackt werden. Sie sind nicht nur ultraleicht, sondern auch besonders reißfest und übertreffen alle Erwartungen, die man für gewöhnlich an „ultraleicht“ Produkt hat.Die Windproofs sind unvergleichlich in ihrer Ausstattung und lassen andere Produkte der „ultraleicht“ Kategorie spielend hinter sich zurück:Die Ostro und Alize Ultra Light Windproofs sind Teil eines extrem vielseitigen, multifunktionalen 3-in-1 Systems für High Energy Aktivitäten. Sie wurden designt um in Synergie mit dem Ostro/Alize Fleece oder dem Ostro/Alize Plus Fleece zu arbeiten und bieten somit flexiblen Schutz und Komfort für ein breites Spektrum an Wetterbedingungen. Die unwiderstehlich weichen Fleece Jacken sind warm, winddicht, atmungsaktiv und wasserabweisend. Sollte das Wetter windiger oder nasser werden, fügen die Ultra Light Windproofs den nötigen Regenschutz hinzu. Dieses System schützt selbst bei rauestem Wetter und transportiert Feuchtigkeit aktiv vom Körper weg.Strenge Prüfverfahren und umfangreiche Praxistests garantieren, dass die Nikwax® Fleece und Windproof Kombinationen hervorragende Performance bieten, ohne die Verwendung von schädlichen PFC. Die Nikwax® TX.Direct Imprägnierung ist unbegrenzt erneuerbar mit den Nikwax® Pflegemitteln. Páramo Kleidung ist langlebig und vollständig recycelbar im Rahmen des Páramo Recycling Programms. Für weiter Informationen hierzu, besuchen sie unsere Homepage unter paramo-clothing.com/ethics.OutDoor, Juni 2017Halle A1 Stand 100