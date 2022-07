"Peg&Stop Heavy Duty", der "Stahlharte"

Peggy Peg präsentiert zum Caravan Salon 2022 erstmals den „Peg&Stop Heavy Duty“. Dabei handelt es sich um die stärkste Version eines Schraubherings, der jemals von Peggy Peg im Markt angeboten wurde. Bestehend aus recyceltem Edelstahl ist er mit seiner stahlharten Ausführung in erster Linie für einen hoch verdichteten, extrem harten und steinigen Untergrund, also für außergewöhnliche Härte- und Bodenbedingungen konzipiert. Ausnahme hierbei ist fest gegossener Beton.Aufgrund der stahlharten Beschaffenheit des neuen Herings wird zum Einschrauben in den Boden unbedingt ein Schlagschrauber mit einem 17mm-Aufsatz benötigt. Letzterer ist bei Peggy Peg erhältlich. Ein handelsüblicher Akku-Schrauber und das dazu gehörige Zubehör reichen für das neue Kraftpaket nicht aus. Dank einer weiterentwickelten Kontermutter 2.0 muss der Peg&Stop Heavy Duty nicht immer komplett bis zum Anschlag eingeschraubt werden. Die Kontermutter 2.0 ermöglicht dem Peg&Stop die flexible Höhenverstellung der Schraube und dient mittels des integrierten (Wieder)Hakens zum Abspannen von Zeltleinen und anderen Spanngurten. Ein bis zwei Gegendrehungen mit der Kontermutter reichen aus, um Ankerplatten stabil mit Gegendruck auf dem Boden zu befestigen oder aber Zelte sowie Sturmleinen sicher abzuspannen.Das neue Produkt wurde auf eindringlichen und häufig genannten Kundenwunsch entwickelt. Grundsätzlich folgte Peggy Peg bis zum heutigen Tag seiner Leichtbau-Philosophie. Aufgrund der in Deutschland geltenden 3,5 Tonnen Gewichtsbeschränkung bei der Mehrzahl der Reisemobile sollte gemäß Peggy Peg-Philosophie entsprechendes Zubehör möglichst leicht sein. Die Nachfrage nach einem superstabilen und stahlharten System war aber so groß, dass diese (gewichtige) Neuentwicklung nun umgesetzt wurde.Dazu Achim Reinhold, Peggy Peg-Entwickler: „Auch wenn wir damit gegen unseren „Leichtbaugrundsatz“ verstoßen, haben wir uns entschlossen, unsere Hardcore Peggy Line mit dem neuem Peggy Peg Heavy Duty (HD) aufzustocken, um endgültig auch äußerst extremen Bodenbedingungen den Kampf anzusagen. Peggy Peg agiert inzwischen weltweit und in anderen Ländern gibt es kaum Probleme mit Gewichtsbeschränkungen bei Freizeitfahrzeugen. Außerdem häuften sich bei uns die Nachfragen nach diesem schwerem Gerät.“Der Peg&Stop Heavy Duty wird auf dem Caravan Salon in Düsseldorf erstmals vorgestellt. Im Fachhandel wird er im 4er-Set ab Januar 2023 zum Preis von 39,95 Euro erhältlich sein.Weitere Informationen über Peggy Peg und seine innovativen Befestigungssysteme finden Interessierte unter www.peggypeg.de beziehungsweise unter www.peggypeg.shop