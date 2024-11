Camping-Innovation! SunBreak: das neue Reisemobil und Caravan-Markisenzubehör, das individuell Blick-, Sicht- und Sonnenschutz in der Vertikale bietet!

Camper kennen die Situation: Man sitzt vor dem Campervan, Reisemobil oder Caravan (wenn nicht ein Vorzelt angebaut ist) unter der Markise und möchte die Abendstimmung genießen., Aber die auf- oder untergehende Sonne blendet. Das SunBreak gibt die Möglichkeit sich dagegen zu schützen. Mit einer Einzelbreite von circa 1,10 m oder bei einer Markisenbreite von 4,5 Metern mit bis zu 4 Modulen erreicht man einen absoluten Frontschutz gegen störendes Blenden oder ungewollte (Ein)Blicke mit größtmöglichem Privatissime. Schon mit einem oder zwei Modulen lässt sich der Esstisch optimal schattieren.Technisch ist der SunBreak problemlos einzusetzen: Es wird einfach in die Markisenleiste eingeführt, der Reißverschluss geöffnet und das Panel stufenlos nach unten ausgezogen, was an ein Springrollo erinnert. Durch das feinmaschige, luftdurchlässige Mesh entsteht genau der Sicht- oder Sonnenschutz, den man sich wünscht. Dank einfacher Technik kann das SunBreak-Panel schnell und ohne großen Aufwand angepasst werden. Wenn sich zum Beispiel der Sonnenstand ändert, schiebt man das einzelne Modul an die passende Stelle, oder bei mehreren Modulen nutzt man einfach das passende. Mittels im Lieferumfang enthaltener Abspannung lässt sich das SunBreak auch an einer Führungsleine befestigen, damit es bei leichtem Wind nicht flattert. Durch die einfach handzuhabende Einhängung gleitet das SunBreak leicht in jede gewünschte Position. Es ist auch möglich, mit Hilfe beigefügter Mini Tiestraps das Sunbreak in voller Länge ausgezogen auch nach vorneweg auszustellen, um so beispielsweise in gleißender Mittagssonne den Schatten der Markise zu expandieren. Damit Beschädigungen vermieden werden, sollte es bei stärkerem Wind in der Tasche verstaut werden. Beim Einsatz mehrerer SunBreak-Elemente halten diese in der Markisenleiste nebeneinander per Magnetverschluss im Cover zusammen. Das SunBreak ist erhältlich in Schwarz und Weißgrau.Weitere Informationen über PeggyPeg und seine innovativen Befestigungssysteme finden Interessierte unter www.peggypeg.com