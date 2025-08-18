powerlane bringt neue Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie für Elektro-Motorroller bis 45 km/h auf den Markt

Spannung: 60 V

Kapazität: 30 Ah

Gewicht: 13,9 kg

Schutzklasse: IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)

Einsatzbereich: Elektro-Motorroller bis 45 km/h, geeignet und verwendbar für unter anderem: GRETA, Amalfi, e-kuma „Sky“, Futura Classico

, Spezialist für innovative Elektromobilität, bringt eine neue Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt, die speziell für Elektro-Motorroller mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h entwickelt wurde. Mit ihrer beeindruckenden Kapazität und robusten Bauweise setzt siein punctound Alltagstauglichkeit.Die neue powerlane 60V/30Ah Batterie bietet dank ihrer großen Kapazität von 30 Amperestunden eine deutlich verlängerte Fahrzeit und mehr Flexibilität im Stadtverkehr. Sie ist damit die ideale Wahl für Pendler, Lieferdienste oder Freizeitfahrer, die auf eine zuverlässige und ausdauernde Energiequelle angewiesen sind.Mit einem Gewicht von nur 13,9 Kilogramm lässt sich die Batterie bequem entnehmen und transportieren. Ihr Gehäuse erfüllt den-Schutzstandard – das bedeutet: optimaler Schutz gegen Staub und Strahlwasser, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.„Mit dieser Batterie bieten wir nicht nur mehr Reichweite, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für unsere Kunden“, erklärt Thomas Bählkow, Produktverantwortlicher bei. „Sie ist robust, leistungsstark und perfekt auf die Anforderungen moderner E-Mobilität zugeschnitten.“Die neue-Batterie ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich unterSie ist mit € 619,00 inkl. MwSt. sehr attraktiv im Preis.