powerlane bringt neue Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie für Elektro-Motorroller bis 45 km/h auf den Markt

Batterie-Spitzenleistung für nachhaltige Elektromobilität – jetzt mit 60 V, 30 Ah und IP65-Schutz zu einem Top-Preis

powerlane, Spezialist für innovative Elektromobilität, bringt eine neue Lithium-Ionen-Batterie auf den Markt, die speziell für Elektro-Motorroller mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h entwickelt wurde. Mit ihrer beeindruckenden Kapazität und robusten Bauweise setzt sie neue Maßstäbe in puncto Reichweite, Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit.

Die neue powerlane 60V/30Ah Batterie bietet dank ihrer großen Kapazität von 30 Amperestunden eine deutlich verlängerte Fahrzeit und mehr Flexibilität im Stadtverkehr. Sie ist damit die ideale Wahl für Pendler, Lieferdienste oder Freizeitfahrer, die auf eine zuverlässige und ausdauernde Energiequelle angewiesen sind.

Mit einem Gewicht von nur 13,9 Kilogramm lässt sich die Batterie bequem entnehmen und transportieren. Ihr Gehäuse erfüllt den IP65-Schutzstandard – das bedeutet: optimaler Schutz gegen Staub und Strahlwasser, selbst bei widrigen Wetterbedingungen.

„Mit dieser Batterie bieten wir nicht nur mehr Reichweite, sondern auch ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für unsere Kunden“, erklärt Thomas Bählkow, Produktverantwortlicher bei powerlane. „Sie ist robust, leistungsstark und perfekt auf die Anforderungen moderner E-Mobilität zugeschnitten.“

Technische Daten im Überblick:
  • Spannung: 60 V
  • Kapazität: 30 Ah
  • Gewicht: 13,9 kg
  • Schutzklasse: IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
  • Einsatzbereich: Elektro-Motorroller bis 45 km/h, geeignet und verwendbar für unter anderem: GRETA, Amalfi, e-kuma „Sky“, Futura Classico
Die neue powerlane-Batterie ist ab sofort im Fachhandel und online erhältlich unter www.powerlane.de. Sie ist mit € 619,00 inkl. MwSt. sehr attraktiv im Preis.

powerlane GmbH & Co. KG

powerlane begeistert Menschen mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich Elektromobilität.
Seit 13 Jahren arbeiten wir mit Liebe zum Detail und dem Hang zu technischen Innovationen in diesem Marktumfeld.
Wir wollen stets besser sein!
Ökologische Mobilität, außergewöhnliches Design und die Freude an der Natur treiben uns an.

