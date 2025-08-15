Powerlane VIGO: Zukunftsweisender Elektro-Café-Racer für grenzenlosen Fahrspaß
Powerlane VIGO: Elektrischer Café-Racer mit ikonischem Design, beeindruckender Reichweite und purem Fahrspaß.
Dieses Elektromotorrad vereint den kraftvollen elektrischen Vortrieb mit der Eleganz moderner Café Racer.
Der hochmoderne Elektroantrieb beschleunigt den Fahrer lautlos – ohne Schalten, ohne Verzögerung, nur das unmittelbare Gefühl grenzenloser Beschleunigung.
Warum der VIGO mehr als nur ein Motorrad ist:
- 8 kW Leistung (14 kW peak),
- Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
- Reichweite bis zu 170 km
- Ladezeit nur 2,5 Stunden
- Design mit klaren Linien und markanter Silhouette
- Smarte Funktionen mit Smartphone-Integration
„Mit der VIGO zeigen wir, dass Elektromobilität nicht nur nachhaltig, sondern aufregend ist“, sagt Thomas Bählkow, powerlane. „Es ist das perfekte Motorrad für alle, die Motorradfahren lieben und gleichzeitig verantwortungsvoll handeln wollen.“