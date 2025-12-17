Synergien, Erfolge, Innovationen: Ein Rundumblick zum Jahreswechsel

Das Jahr 2025 stand bei POTTHOFF + PARTNER im Zeichen richtungsweisender Entwicklungen. Und die Dynamik des auslaufenden Jahres überträgt sich unmittelbar auf das nachfolgende. Mit der Zugehörigkeit zur Synava Gruppe sowie einer signifikanten Weiterentwicklung des Patientenportals KOS | ME setzt das Unternehmen die Segel: auf technologischen Fortschritt und steigende Relevanz im Gesundheitswesen.



Seit Januar 2025 ist POTTHOFF + PARTNER Teil der Synava Gruppe. Der Schulterblick zum Jahresausklang offenbart starke Synergieeffekte und wertvolles Innovationspotenzial aus vereinten Kompetenzen.



„Es ist eine neue Dynamik entstanden – und das Momentum tragen wir unmittelbar in die nahe Zukunft“, so Geschäftsführer Markus Potthoff. Die ersten großen Branchentreffen 2026 stehen bereits fest auf der Agenda, ebenso wie gezielter KI-Einsatz.



Hand in Hand – für Healthcare IT auf hohem Niveau



Die Eingliederung in die Synava Gruppe zum Jahresauftakt 2025 markiert für POTTHOFF + PARTNER einen wichtigen Meilenstein. Die spezialisierte Unternehmensgruppe bündelt und vernetzt führende Healthcare IT Anbieter, um das Gesundheitswesen sicherer, effizienter und transparenter zu gestalten.



Im Verbund erhält POTTHOFF + PARTNER zusätzliche Stärke, um digitale Lösungen für Kliniken, Reha-Einrichtungen und Patienten weiterzuentwickeln. „In den letzten Monaten wurde deutlich: Durch die enge Vernetzung innerhalb der Synava können wir Synergien nutzen und Innovationen noch gezielter vorantreiben“, resümiert Geschäftsführer Peter Wegmann.



Wachstum, Weiterentwicklung & hohe Akzeptanz



Das vergangene Jahr war für POTTHOFF + PARTNER auf verschiedenen Ebenen von Wachstum geprägt: Mehrere neue Klinikprojekte konnte das Unternehmen für sich gewinnen und erfolgreich in Gang setzen. Zahlreiche Einrichtungen entschieden sich für das bewährte KIS KOS und das dazugehörige Patientenportal KOS | ME.



Das Patientenportal KOS | ME findet Anklang und Akzeptanz, in Vorsorge-Kliniken – mit einer Nutzungsrate des Portals von annähernd 100 Prozent. Ebenso setzen klassische Reha-Kliniken zunehmend auf die digitale Patientenkommunikation mit Nutzungsraten zwischen 60 und 80 Prozent.



Markus Potthoff freut sich über den hohen Anklang: „Das gibt uns Bestätigung in unserer eingehenden Entwicklungsarbeit sowie der hohen Praxisnähe und Praktikabilität der Systeme, die wir gezielt verfolgen.“ Die Nähe zur Praxis – oder besser zur Klinik – fußt bei den POTTHOFF + PARTNER Lösungen nicht zuletzt auf Anwender-Feedback, welches maßgeblich in die Optimierung und Weiterentwicklung der Systeme einfließt.



Healthcare IT aus Hagen a.t.W. – Innovation im Gesundheitswesen



Auch 2026 stehen die Zeichen bei POTTHOFF + PARTNER auf Innovation und aktiver Mitgestaltung des Gesundheitswesens. Auf dem Reha-Kolloquium 2026 in Leipzig ist das Unternehmen vom 24. bis 26. März in Eigenregie präsent – sowie einen Monat später vom 21. bis 23. April auf der DMEA 2026 in Berlin im Synava-Verbund.



Der perspektivische Schwerpunkt liegt auf der Integration intelligenter KI-Anwendungen für eine spürbare Mitarbeiterentlastung bei gleichzeitiger Effizienz- und Qualitätssteigerung. Routinetätigkeiten sollen vereinfacht und Entscheidungsprozesse durch smarte Auswertungen unterstützt werden. So will POTTHOFF + PARTNER mehr Freiraum für das Wesentliche schaffen: die Betreuung der Patienten.





