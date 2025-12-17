Kontakt
Synergien, Erfolge, Innovationen: Ein Rundumblick zum Jahreswechsel

POTTHOFF + PARTNER beleuchtet ein entwicklungsstarkes Jahr 2025 – mit aktiven Aussichten auf 2026

Das Jahr 2025 stand bei POTTHOFF + PARTNER im Zeichen richtungsweisender Entwicklungen. Und die Dynamik des auslaufenden Jahres überträgt sich unmittelbar auf das nachfolgende. Mit der Zugehörigkeit zur Synava Gruppe sowie einer signifikanten Weiterentwicklung des Patientenportals KOS | ME setzt das Unternehmen die Segel: auf technologischen Fortschritt und steigende Relevanz im Gesundheitswesen.

Seit Januar 2025 ist POTTHOFF + PARTNER Teil der Synava Gruppe. Der Schulterblick zum Jahresausklang offenbart starke Synergieeffekte und wertvolles Innovationspotenzial aus vereinten Kompetenzen.

„Es ist eine neue Dynamik entstanden – und das Momentum tragen wir unmittelbar in die nahe Zukunft“, so Geschäftsführer Markus Potthoff. Die ersten großen Branchentreffen 2026 stehen bereits fest auf der Agenda, ebenso wie gezielter KI-Einsatz.

Hand in Hand – für Healthcare IT auf hohem Niveau

Die Eingliederung in die Synava Gruppe zum Jahresauftakt 2025 markiert für POTTHOFF + PARTNER einen wichtigen Meilenstein. Die spezialisierte Unternehmensgruppe bündelt und vernetzt führende Healthcare IT Anbieter, um das Gesundheitswesen sicherer, effizienter und transparenter zu gestalten.

Im Verbund erhält POTTHOFF + PARTNER zusätzliche Stärke, um digitale Lösungen für Kliniken, Reha-Einrichtungen und Patienten weiterzuentwickeln. „In den letzten Monaten wurde deutlich: Durch die enge Vernetzung innerhalb der Synava können wir Synergien nutzen und Innovationen noch gezielter vorantreiben“, resümiert Geschäftsführer Peter Wegmann.

Wachstum, Weiterentwicklung & hohe Akzeptanz

Das vergangene Jahr war für POTTHOFF + PARTNER auf verschiedenen Ebenen von Wachstum geprägt: Mehrere neue Klinikprojekte konnte das Unternehmen für sich gewinnen und erfolgreich in Gang setzen. Zahlreiche Einrichtungen entschieden sich für das bewährte KIS KOS und das dazugehörige Patientenportal KOS | ME.

Das Patientenportal KOS | ME findet Anklang und Akzeptanz, in Vorsorge-Kliniken – mit einer Nutzungsrate des Portals von annähernd 100 Prozent. Ebenso setzen klassische Reha-Kliniken zunehmend auf die digitale Patientenkommunikation mit Nutzungsraten zwischen 60 und 80 Prozent.

Markus Potthoff freut sich über den hohen Anklang: „Das gibt uns Bestätigung in unserer eingehenden Entwicklungsarbeit sowie der hohen Praxisnähe und Praktikabilität der Systeme, die wir gezielt verfolgen.“ Die Nähe zur Praxis – oder besser zur Klinik – fußt bei den POTTHOFF + PARTNER Lösungen nicht zuletzt auf Anwender-Feedback, welches maßgeblich in die Optimierung und Weiterentwicklung der Systeme einfließt.

Healthcare IT aus Hagen a.t.W. – Innovation im Gesundheitswesen

Auch 2026 stehen die Zeichen bei POTTHOFF + PARTNER auf Innovation und aktiver Mitgestaltung des Gesundheitswesens. Auf dem Reha-Kolloquium 2026 in Leipzig ist das Unternehmen vom 24. bis 26. März in Eigenregie präsent – sowie einen Monat später vom 21. bis 23. April auf der DMEA 2026 in Berlin im Synava-Verbund.

Der perspektivische Schwerpunkt liegt auf der Integration intelligenter KI-Anwendungen für eine spürbare Mitarbeiterentlastung bei gleichzeitiger Effizienz- und Qualitätssteigerung. Routinetätigkeiten sollen vereinfacht und Entscheidungsprozesse durch smarte Auswertungen unterstützt werden. So will POTTHOFF + PARTNER mehr Freiraum für das Wesentliche schaffen: die Betreuung der Patienten.

 

POTTHOFF + PARTNER GmbH

POTTHOFF + PARTNER ist ein mittelständisches Softwareunternehmen und entwickelt seit über 35 Jahren praxiserprobte Softwarelösungen für Reha- und Fachkliniken. Über 170 Kliniken und 10.000 Benutzer setzen auf das Gesamtkonzept KOS. Das Leistungsspektrum von POTTHOFF + PARTNER umfasst die Entwicklung von Softwareprodukten, Beratungserfahrung aus über 800 Projekten sowie praxisnahe Schulungen und Einführungen vor Ort beim Kunden oder im Kompetenzzentrum am Standort Osnabrück / Hagen a. T. W.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.