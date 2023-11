Patientenportal erfolgreich nach „Trusted App“ zertifiziert

Mit einer Zertifizierung durch die TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA weist die Patienten-App „KOS : me“ der Firma POTTHOFF + PARTNER optimale Sicherheit und Datenschutz nach.

Mit einer Zertifizierung durch die TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA weist die Patienten-App „KOS : me“ der Firma POTTHOFF + PARTNER optimale Sicherheit und Datenschutz nach. Das Softwareunternehmen POTTHOFF + PARTNER ist als langjähriger Branchenspezialist bundesweit beratend und unterstützend im Gesundheitswesen tätig und entwickelt unter anderem innovative Softwarelösungen für diesen Bereich. Auch Anwenderschulungen sowie die Organisationsplanung gehört zum Serviceportfolio von POTTHOFF + PARTNER. Um nicht nur die mehr als 170 angeschlossenen Kliniken, sondern auch deren Patient:innen bestmöglich zu unterstützen, entwickelte das Unternehmen ergänzend zur Kliniksoftware KOS das Patientenportal „KOS : me“, durch welches die Patient:innen nach Entwicklerangaben aktiv in die wesentlichen Prozesse in der Klinik eingebunden werden. Dies umfasst den gesamten Zeitraum von der Anreise über den Aufenthalt bis zur Nachsorge des/der Patient:in.



„KOS : me“ überzeugt die Sicherheitsexperten



Um neben dem vielfältigen Nutzen auch Informationssicherheit und Datenschutz der Progressiven Web-Applikation (PWA) „KOS : me“ zu gewährleisten, beauftragte POTTHOFF + PARTNER die TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA mit einer umfassenden Zertifizierungsprüfung nach der TÜV TRUST IT eigenen Zertifizierung „Trusted App“. Grundlage dieser Zertifizierungsprüfung bilden relevante Standards, Normen und Gesetze sowie TÜV-eigene Best Practices. „Patientendaten sind enorm sensibel und unterliegen besonders hohen Anforderungen an den Datenschutz. Wir nehmen unsere Verantwortung in diesem Zusammenhang sehr ernst und legen großen Wert darauf, unseren Kund:innen und deren Patient:innen bei der Nutzung unseres Portals ein gutes und sicheres Gefühl zu geben“, erklärt Geschäftsführer Markus Potthoff bei POTTHOFF + PARTNER die Entscheidung, die TÜV TRUST IT mit der Zertifizierung zu beauftragen. Diese zeigte sich äußerst erfreut über das hohe Sicherheitsniveau von „KOS : me“. Insbesondere durch die Verwendung zusätzlicher Verschlüsselungsverfahren erreichte die Applikation ein höheres Schutzniveau des Datenverkehrs als Applikationen, welche sich ausschließlich auf die Verschlüsselung auf Transportebene verlassen. Auch die Speicherung der Sitzungsinformationen im lokalen Browser wurde von den Security-Experten äußerst positiv beurteilt, da sie ebenso zu einem erhöhten Schutz der Nutzerdaten führt. Projektleiter René Decker der TÜV TRUST IT resümiert: „Insgesamt verlief die Kommunikation während der Testdurchführung durchweg schnell und unproblematisch, wofür ich mich bei allen Projektverantwortlichen bedanken möchte. Natürlich freuen wir uns auch sehr über das positive Ergebnis und wünschen POTTHOFF + PARTNER weiterhin viel Erfolg mit der gelungenen Applikation.“