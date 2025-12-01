Kontakt
Effiziente Klinikabrechnung – mit System, ohne Komplexität

POTTHOFF + PARTNER erweitert etabliertes KIS: Kassenmodul KOS | CA bündelt und digitalisiert die Abrechnung

Die Digitalisierung des Klinikalltags ist zentrale Mission bei POTTHOFF + PARTNER: Mit KOS bietet das Unternehmen ein solides, festetabliertes KIS, das sich gleichzeitig immer wieder neu erfindet. So zuletzt mit KOS | CA – dem vollintegrierten Kassenmodul, das Abrechnungsprozesse deutlich vereinfacht und Kliniken eine rechtssichere, flexible Lösung für alle Zahlungs- und Verkaufsprozesse ermöglicht.

KOS steht seit vielen Jahren für eine klare Philosophie: hohe Praxistauglichkeit und innovative Weiterentwicklung, die unterschiedliche Arbeitsprozesse in Kliniken messbar optimiert. Mit dem neuen Modul KOS | CA erweitert POTTHOFF + PARTNER die Lösungskompetenz des KIS erneut: um ein wesentliches Element für die moderne, digitale Kassenabwicklung.

Kassenprozesse, die Kapazitäten schonen

KOS | CA ist vollständig in die KOS Infrastruktur eingebunden und lässt sich ohne Umwege in bestehende Abläufe integrieren. Die direkte Verbindung zu allen relevanten Patientendaten reduziert redundante Arbeitsvorgänge wie Übertragungen oder Abgleiche. Autorisiertes Klinikpersonal kann jederzeit reibungslos Leistungen erfassen, Zahlungen entgegennehmen und Abrechnungen erstellen – auf einer zentralen Plattform ohne Medienbrüche.

„Im Fokus der Kliniken steht der Mensch. Die Verwaltung drumherum, insbesondere die Abrechnung, sollte deshalb nicht unnötig Ressourcen fressen“, betont Geschäftsführer Markus Potthoff.

KOS | CA ist darum gezielt darauf ausgerichtet, sämtliche Anwendungsfälle abzubilden: Die Abrechnung von Selbstzahlern, Rezepten und gesetzlichen Eigenanteilen ist ebenso abgedeckt wie die Verwaltung von Patientenkonten. Auch der Verkauf von Artikeln kann über das Kassenmodul abgewickelt werden: vom Parkschein bis zur Zeitung, personalisiert oder anonym.

Intuitiv & sicher: Digitales Design folgt alltäglicher Praxis

Durch eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht KOS | CA schnelles, fehlerfreies und damit effizientes Arbeiten. Das Kassenmodul basiert – wie die gesamte KOS Umgebung – auf einem sehr praxisnahen Design, um Anwendern kurze Wege und eingängliche Prozesse bereitzustellen.

Frei belegbare Tasten, Produktbilder und flexible Zahlungsarten beschleunigen Transaktionen und erhöhen die Transparenz. Gleichzeitig entspricht das System zur Klinikabrechnung allen gesetzlichen Anforderungen – inklusive TSE-Konformität inklusive DSFinV-K und vollständiger Dokumentation gemäß geltenden Kassenrichtlinien.

Hoher Funktionsumfang, reduzierter Aufwand

KOS | CA ist mit zahlreichen Features ausgestattet, die speziell im Gesundheitswesen relevant sind und entsprechende Prozessabläufe wirksam verschlanken.
  • Direkter Check-out im KOS-System ohne doppelte Erfassung
  • Integriertes Forderungsmanagement für offene Beträge
  • Schnittstellen zu DATEV, SAP, Diamant und weiteren Buchhaltungssystemen
Damit ist das Modul nicht nur unabhängig einsetzbar, sondern auch zukunftssicher und ideale Grundlage für Kliniken, die ihre Kassenprozesse digitalisieren möchten.

Ein weiterer wichtiger Baustein innovativer Healthcare IT

KOS ist ein solides und stetig wachsendes KIS, das mit jedem neuen Modul und jedem Feature die Summe seiner Teile übersteigt. Die Entwicklungsarbeit von POTTHOFF + PARTNER wird konsequent verfolgt und auch in Zukunft aktiv vorangetrieben: damit digitalisierte Kliniken den reellen Voraussetzungen und Entwicklungen im Gesundheitswesen auf Augenhöhe begegnen können.

Das neue Kassenmodul, wie zuletzt auch das Patientenportal KOS | ME treiben diesen Kurs mit großen Schritten voran. „Mit KOS | CA schließen wir eine wichtige Lücke in der Digitalisierung von Kliniken“, erklärt Potthoff. „Unsere Kunden erhalten eine performante Lösung, die alle Kassenfunktionen in einem System vereint – intuitiv, integriert und praxiserprobt.“

POTTHOFF + PARTNER GmbH

POTTHOFF + PARTNER ist ein mittelständisches Softwareunternehmen und entwickelt seit über 35 Jahren praxiserprobte Softwarelösungen für Reha- und Fachkliniken. Über 170 Kliniken und 10.000 Benutzer setzen auf das Gesamtkonzept KOS. Das Leistungsspektrum von POTTHOFF + PARTNER umfasst die Entwicklung von Softwareprodukten, Beratungserfahrung aus über 800 Projekten sowie praxisnahe Schulungen und Einführungen vor Ort beim Kunden oder im Kompetenzzentrum am Standort Osnabrück / Hagen a. T. W.

