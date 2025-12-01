Die effizienteste Verbindung zwischen Patient und Klinik

Die Kommunikation zwischen Patienten und Kliniken sollte einfach und unkompliziert sein. In der Praxis sieht das leider allzu oft noch anders aus – mit langen Prozessen statt kurzer Wege. Ein Patientenportal, das nicht nur intuitiv, sondern sofort einsatzbereit ist, ändert dies. Mit KOS | ME präsentiert POTTHOFF + PARTNER die nächste Evolutionsstufe der digitalen Patientenkommunikation.



Mit bewährten KIS-Lösungen für Reha-Kliniken steht POTTHOFF + PARTNER seit Jahrzehnten für Stabilität, Praxisnähe und Fortschritt. Und die nächste innovative Lösung reiht sich hier mit KOS | ME konsequent ein: ein vollständig integriertes Patientenportal ohne externe Schnittstellen. Das neue Modul des etablierten Systems KOS vereint alle relevanten Daten, Termine und Informationen in einer intuitiven App.



Informationsfluss statt Papierflut



Das Patientenportal KOS | ME bezieht sämtliche benötigten Daten direkt aus dem KIS KOS: Termine, Medikation, Befragungen und Dokumente. Patienten genießen dadurch den vollen Zugriff auf ihre Informationen in Echtzeit – sofort verfügbar, stets aktuell und an einem zentralen Ort gebündelt.



Über die App können Befunde, Arztberichte oder Anamnesebögen bequem hochgeladen werden, oft schon Wochen vor der Aufnahme. So wird die Vorabkommunikation wirksam automatisiert, während der Verwaltungs- und Pflegeaufwand deutlich sinkt.



Digitale Interaktion schafft Dynamik und Effizienz



KOS | ME ist für Kliniken innerhalb weniger Tage startklar. Dank integriertem ContentManagement-System (CMS) können alle wichtigen Informationen selbst gestaltet und

veröffentlicht werden – von der Hausordnung bis zu Freizeitangeboten.



Kliniken werden dank des Portals nicht nur agiler im Umgang mit Patienten, sondern auch grundlegend flexibler und effizienter. Durch signifikante Druckkosteneinsparung und reduzierten Papierverbrauch stärken moderne Kliniken damit nicht zuletzt ihr nachhaltiges Image.



Während in der Einrichtung selbst eine deutliche Effizienzsteigerung Einzug hält, profitieren Patienten von Push-Benachrichtigungen, digitaler Terminbuchung und einfacher Speiseauswahl.

Kurzum: KOS | ME macht den Aufenthalt für Patienten komfortabler und die Abläufe für Mitarbeitende effizienter.



Komfort und Sicherheit rund um die Gesundheit



KOS | ME ist als PWA oder native App verfügbar. Gehostet in ISO-zertifizierten Rechenzentren entspricht das TÜV-geprüfte System höchsten Sicherheitsstandards. Mit integrierter KI und Spracherkennung lassen sich Prozesse zusätzlich beschleunigen und dokumentieren.



Während viele KIS-Anbieter in puncto Patientenportal noch am Start stehen, liefert POTTHOFF +

PARTNER bereits eine praxiserprobte, direkt einsatzfähige Lösung. KOS | ME vereint Funktionalität, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit. Das in dieser Form einzigartige Patientenportal zeigt, dass Digitalisierung in Reha-Kliniken weder kompliziert noch langwierig sein muss.



„Digitalisierung ist bei POTTHOFF + PARTNER für Menschen gemacht: Patienten ebenso wie Klinikpersonal. Unsere Lösungen fokussieren sich auf optimierte Klinikprozesse, von denen alle Beteiligten profitieren. Darum ist KOS | ME gezielt auf nahtlose, transparente und nutzerfreundliche Funktionalität ausgelegt“, betont Geschäftsführer Markus Potthoff.

