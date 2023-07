Controlling der DRV RTS-Leitlinien in Echtzeit

Neue Softwarelösung von POTTHOFF + PARTNER für mehr Transparenz

Die Neuregelung des § 15 SGB VI hat Auswirkungen auf die Beschaffung von medizinischen Rehabilitationsleistungen durch die DRV. Neben dem Wunsch- und Wahlrecht der Patienten und Patientinnen erfolgt die Auswahl der am besten geeigneten Reha-Einrichtung automatisiert auf Basis der ermittelten Qualität. Daher ist die permanente und transparente Überwachung der RTS entscheidend. Aber wie kann ein effektives Controlling erfolgen?



Die DRV stellt einrichtungsbezogene Auswertungen bereit, mit denen die Reha-Einrichtungen regelmäßig ihre Qualität einsehen können. Der Knackpunkt dabei ist, dass die Freigabe der Berichte zeitlich verzögert erfolgt, häufig erst Jahre später. Kliniken haben dann keine Möglichkeit mehr, auf die gemessene Prozessqualität Einfluss zu nehmen. Deshalb ist die kontinuierliche Überwachung der Therapiestandards ETM (evidenzbasierte Therapiemodule) & KTL (Klassifikation therapeutischer Leistungen) in Rehakliniken unverzichtbar.



POTTHOFF + PARTNER hat ein RTS-Controlling entwickelt, das die Leistungen für Kliniken transparent darstellt. Aussagekräftige Charts und Berichte unterstützen dabei, um von fundierten Evaluationen zur Optimierung der Rehabilitationsprozesse zu profitieren. Flexible Filter mit frei definierbaren Zeitfenstern, Indikationen, Ärzten und Patientenklassen bieten viel Potenzial für Analysen.



„Damit die Anforderungen exakt umgesetzt werden, haben wir die App gemeinsam mit Entscheidungsträgern, Klinikfachleuten und Praktikern entwickelt“, so Geschäftsführer Markus Potthoff. „Entsprechend ist die Resonanz von Kunden und Interessenten beeindruckend.“



KOS : RTS ist Controlling in Echtzeit. Als stationäre App und für mobile Endgeräte ist sie klinikweit einsetzbar. Auf Smartphones und Tablets ist jetzt Live-Controlling im Pocket-Format verfügbar – an jedem Ort zu jeder Zeit. KOS : RTS ist ein Bestandteil der umfassenden KOS-Produktfamilie. Die KOS-Softwarelösungen werden entwickelt, um den Alltag von Kliniken zu erleichtern und effizient zu gestalten.