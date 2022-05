curaloe® ORGANIC - Hautpflege und Regeneration mit hochprozentigem Bio-Aloe Vera Gel

Die Natur ist ein mächtiger und einfallsreicher Partner, wenn es darum geht, den Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen zu schützen und deren Folgen zu lindern oder sogar vollständig zu beseitigen. Ein beeindruckendes Beispiel hierfür ist die echte Aloe, besser bekannt als Aloe Vera. Schon vor 6.000 Jahren macht der Mensch erste Bekanntschaft mit dieser Wunderpflanze und ihrer heilsamen Wirkung, vor allen Dingen auf die Haut. Wo die alten Sumerer sich auf ihre praktische Erfahrung stützten, gibt es heute stichhaltige wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der inzwischen weltweit bekannten Pflanze und des aus ihr gewonnenen Gels. In zahlreichen Studien wurde dessen Wirkung untersucht und bestätigt. So belegt zum Beispiel eine Studie der Universitäts-Hautklinik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau aus dem Jahr 2006, dass in Tests Aloe Vera Gel bei Verbrennungen und Sonnenbrand besser wirkt als gebräuchliches Hydrokortison. Insgesamt überzeugen Produkte aus der Aloe Vera durch reizlindernde, hautberuhigende, kühlende, feuchtigkeitsspendende und heilungsfördernde Wirkung.Entscheidend für die Wirksamkeit eines Aloe Vera Gels ist an erster Stelle die Konzentration des Aloe Vera Gehalts. Mit einer Konzentration von 90 Prozent Bio Aloe Vera aus reinem, unverdünntem Aloe Vera Saft unterscheidet sich curaloeORGANIC auf den ersten Blick von verbreiteten Wettbewerbsprodukten mit meist erkennbar niedrigerem Aloe Vera Gehalt. Darüber hinaus verzichtet PolyNeo bei der Herstellung des beruhigenden und feuchtigkeitsspendenden Aloe Gels auf zusätzliche Inhaltsstoffe wie Silikone oder Parabene wie auch auf Alkohol.„Der besonders hohen Konzentration reinen Aloe Vera Gels verdankt curaloeORGANIC seine Vielseitigkeit in Gesichtspflege, Hautschutz sowie als After-Sun-Produkt“, erklärt Eduard Albrecht, Geschäftsführer der PolyNeo GmbH. „curaloeORGANIC eignet sich zur Unterstützung der Wundheilung, zum Beispiel bei leichten Schnittverletzungen, nach einer Laserbehandlung sowie zur Linderung von Ausschlägen oder juckender Haut, etwa nach Insektenstichen.“Von vergleichbaren Wettbewerbsprodukten hebt sich curaloeORGANIC von PolyNeo jedoch vor allen Dingen durch den Nachweis seiner biologisch kontrollierten Herkunft und Zusammensetzung aus. Die für curaloegenutzte Aloe Vera stammt aus kontrolliertem Anbau in Südafrika. Den Nachweis der Einhaltung elementarer Grundsätze der biologischen Landwirtschaft, der Biodiversität der Prozesse und der Herstellung sowie einer umweltverträglichen, ethischen und sauberen Verarbeitung erbringt curaloeORGANIC durch die Zertifizierung nach ECOCERT COSMOS ORGANIC. ECOCERT gilt als der weltweit führende Spezialist für die Zertifizierung nachhaltiger Produkte und Praktiken und hat den ersten Standard für Natur- und Biokosmetik entwickelt. Dank hoher Auflagen und strenger Kontrollen bietet die Zertifizierung Kunden verlässliche Orientierung und Sicherheit im Dschungel zahlloser, oft schwer überprüfbarer und nicht selten fragwürdiger Produktversprechen.„Mit curaloeORGANIC entsprechen wir unseren eigenen hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit“, erklärt Eduard Albrecht. „Deshalb haben wir uns bewusst entschieden, nicht nur die Werbewirkung des Attributs Bio zu nutzen, sondern den Nachweis zu erbringen, dass unser Aloe Vera Gel den höchsten Anforderungen an Bio-Kosmetik tatsächlich entspricht.“Darüber hinaus stellt sich PolyNeo bereits im Anbaugebiet der verarbeiteten Aloe Vera Pflanze drängenden Fragen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So erfolgen alle Prozesse unter strenger Einhaltung von Arbeitsschutzgesetzen und Umweltvorschriften und PolyNeo engagiert sich aktiv für die Verbesserung wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedingungen vor Ort, was nicht zuletzt in der Bezahlung 10 Prozent über dem ortsüblichen Mindestlohn und einer medizinischen Versorgung der Mitarbeiter Ausdruck findet.Bereits beim Anbau der erforderlichen Aloe Vera Pflanzen arbeitet PolyNeo mit höchsten ökologischen Standards, um ein natürliches Gleichgewicht zu wahren und Luft-, Wasser-, sowie Klimabelastung zu begrenzen. Hierzu zählen unter anderem der konsequente Verzicht auf den Einsatz von Chemikalien, zugunsten manueller Prozesse sowie ein effizientes Bewässerungsmanagement.Als zentralen Vertriebsweg hat sich PolyNeo entschieden, curaloeORGANIC einem breiten Publikum zu optimalen Konditionen über Amazon als bewährte und zuverlässige Online-Handelsplattform zugänglich zu machen.