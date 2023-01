Waschnussextrakt von PolyNeo erhält ECOCERT Zertifikat

Mit der Zertifizierung als ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Bio-Rohstoffen bescheinigt ECOCERT dem Waschnussextrakt von PolyNeo die Einhaltung höchster Standards in Umweltschutz und Ressourcenschonung.



Aspekte des Umweltschutzes und des verantwortungsbewussten Umgangs mit Ressourcen entwickeln sich zunehmend zum Verkaufsargument und damit zum Wirtschaftsfaktor, vor allen Dingen in der Konsumgüterindustrie. Insbesondere Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln sowie von Pflege- und Kosmetikprodukten begegnen zunehmend interessierten und informierten Kunden, die bewusst ökologisch orientiert kaufen und ihr individuelles Verantwortungsbewusstsein sogar über die Frage nach dem Preis stellen.



Mit renommierten Zertifikaten wie den Prüfzeichen der Zertifizierungsgesellschaft ECOCERT bieten Hersteller ihren Kunden Orientierung im wachsenden Angebot und belegen vom Marketing werbend vorgebrachte Produkteigenschaften. Auch im Falle des Waschnussextraktes von PolyNeo können Hersteller nun bei ihren Produkten auf das ECOCERT Zertifikat für ökologische Wasch- und Reinigungsmittel, hergestellt mit Bio-Rohstoffen zurückgreifen, um Kunden von der Qualität ihrer Produkte zu überzeugen.



Das Waschnussextrakt von PolyNeo bietet aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften, basierend auf den Inhaltsstoffen der verarbeiteten indischen Waschnuss (sapindus mukorossi), vielfältige Einsatzmöglichkeiten als Grundstoff für Wasch- und Reinigungsmittel. Ausschlaggebend ist hierbei vor allen Dingen die in der Nuss enthaltene waschaktive Substanz. Das zu 5 bis 15 Prozent in der Waschnuss enthaltene Saponin wird in einem aufwendigen Verfahren extrahiert und als Waschnussextrakt für die Weiterverarbeitung in unterschiedlichsten Produkten bereitgestellt. Der im Extrakt auf 60 % (i. Tr.) erhöhte Saponin-Gehalt ermöglicht dabei eine effektive und gleichzeitig schonende Reinigungswirkung, zum Beispiel in Shampoos und Seifen aber auch in Waschmitteln und Haushaltsreinigern.



Durch den Verzicht auf zusätzliche synthetische Substanzen können Produkte mit Waschnussextrakt frei von Chemikalien gehalten werden und eignen sich dadurch besonders für Allergiker oder für den Einsatz im Umfeld von empfindlicher Kinderhaut.



Mit der Zertifizierung als ökologisches Wasch- und Reinigungsmittel hergestellt mit Bio-Rohstoffen bescheinigt ECOCERT dem Waschnussextrakt von PolyNeo das Erfüllen verschiedener Mindestanforderungen in Hinblick auf Zusammensetzung und Herstellung. Das Zertifikat erhalten ausschließlich Produkte, deren Inhaltsstoffe zu mindestens 95 Prozent natürlichen Ursprungs sind. Beim von ECOCERT in drei Varianten geprüften Waschnussextrakt von PolyNeo lag der Anteil sogar deutlich über 99 Prozent. Darüber hinaus müssen die Inhaltsstoffe zu mindestens 10 Prozent aus biologischem Anbau stammen. Zudem dürfen Produkte, die mit dem ECOCERT Label gekennzeichnet sind, keinen zusätzlichen Warnhinweis hinsichtlich einer Umweltgefährdung führen.



„Mit der ECOCERT Zertifizierung unseres Waschnussextraktes eröffnen wir unseren Kunden weitere Möglichkeiten der Vermarktung ihrer Produkte“, erklärt Dr. Serk Naymann, Senior Business Development Manager der Poly Neo GmbH aus Frankfurt am Main. „Dem Endverbraucher bietet es dabei Gewissheit, tatsächlich ein verantwortungsvoll hergestelltes Produkt zu kaufen und zu nutzen und nimmt ihm die Ungewissheit, auf vollmundige Werbeslogans hereingefallen sein zu können.“