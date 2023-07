PolyNeo präsentiert neue Inhaltsstoffe – Mit Capsilence® und Calmapsin® gegen den Teufelskreis Juckreiz

Gemessen an den Zahlen Betroffener ist Juckreiz eine Volkskrankheit. Mit zwei neuen Inhaltsstoffen aus dem Bereich der Neurokosmetik bietet PolyNeo Herstellern die Möglichkeit, innovative Produkte zu entwickeln, die das Leiden mildern können.

Ein kurzzeitiges Jucken durch eine akute Reizung der Haut, wie zum Beispiel einen Insektenstich oder im Rahmen des natürlichen Heilungsprozesses der Haut, ist ein lästiges aber wenig besorgniserregendes Ereignis. Anders sieht es aus, wenn Betroffene wiederholt und über längeren Zeitraum, vielleicht durch Allergien oder sogar durch chronische Erkrankungen wie Neurodermitis, unter Juckreiz leiden. Die Ursachen für Juckreiz als Symptom sind vielfältig und bedürfen bei anhaltenden Beschwerden immer der Bewertung durch einen qualifizierten Mediziner. Die Mechanismen des Juckreizes sind jedoch unabhängig von seiner Ursache weitgehend einheitlich. Nach Stand der Wissenschaft wird der Juckreiz von freien Nervenendigungen übertragen, die von Gewebshormonen wie Histamin und Serotonin oder auch durch den von Mastzellen ausgeschütteten Mediator Tryptase aktiviert werden. Neben der Identifizierung und Behandlung der Ursachen für Juckreiz nutzt die Medizin verschiedene Medikamente und Therapieformen, um Juckreiz symptomatisch zu behandeln. Die Neurokosmetik nutzt natürliche Substanzen, um auf die Hautzellen einzuwirken und Juckreiz zu lindern.



Reizung verursacht Juckreiz, Juckreiz verursacht Reizung



Insbesondere bei Betroffenen chronischer, juckreizverursachender Erkrankungen wie Neurodermitis wird die Symptomatik durch den sogenannten Juck-Kratz-Kreislauf zusätzlich verstärkt. Die



zugrundeliegende Reizung der Haut verursacht quälenden Juckreiz. Geben Betroffene dem ersten Impuls nach und beginnen sich zu kratzen, legen sie hiermit den Grundstein für einen langfristigen und oft folgenschweren Kreislauf: Auch wenn Kratzen den Juckreiz kurzfristig lindert, wird die Haut doch zusätzlich gereizt und kann sich entzünden, wodurch sich der Juckreiz letztlich noch verstärkt.



Capsilence® und Calmapsin® – zwei innovative Inhaltsstoffe gegen Juckreiz



Als Folge einer Immunreaktion entsteht Juckreiz durch den Zerfall von Mastzellen. Bei dieser sogenannten Degranulation freigesetzte Pruritogene sind ursächlich für den Juckreiz. Die Neurokosmetik nutzt aktive Inhaltsstoffe, um die Degranulation zu reduzieren und dadurch die Freisetzung der juckreizverursachenden Stoffe zu verhindern.



Capsilence® und Calmapsin® reduzieren die Aktivität sensorischer Nervenzellen und blockieren so die Reizweiterleitung zum Gehirn und damit die Wahrnehmung des Juckreizes. Damit durchbrechen sie nicht zuletzt den beschriebenen Juck-Kratz-Kreislauf, fördern das Abklingen von Hautreizungen und Entzündungen und unterstützt den Wiederaufbau einer geschädigten Hautbarriere.



Beide Produkte nutzen die bekannten Eigenschaften des in verschiedenen Paprika-Arten und für die Schärfe von Chilis verantwortlichen natürlichen Alkaloids Capsaicins. Dabei ist es dem spanischen Biotechnologieunternehmen AntalGenics gelungen, die positive Wirkung auf die Entstehung von Juckreiz zu nutzen, gleichzeitig aber sowohl die als Brennen wahrgenommene Hautreizung als auch ein in Tierversuchen festgestelltes Hautkrebsrisiko in Verbindung mit der Anreicherung von Capsaicin in der Haut zu eliminieren.



Speziell für die Anwendung in Kosmetikprodukten zur Pflege der Kopfhaut bietet PolyNeo mit Capsilence® einen Inhaltsstoff, der in Studien bereits nach einigen Wochen seiner Anwendung und sogar über das Ende der regelmäßigen Anwendung hinaus Juckreiz mindern und das Hautbild insgesamt verbessern konnte.



Zur Anwendung in Produkten für empfindliches Haut, Fußpflegeprodukte und allgemein für beruhigende, schützende Kosmetik- und Hautpflegeprodukte bietet PolyNeo als exklusiver Kooperationspartner von AntalGenics mit Calmapsin® einen zweiten Inhaltsstoff der in Puderform eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten eröffnet.