Neosilk Kollagen überzeugt als nachhaltige Alternative in neuen Rezepturen

Das Verbraucher-Interesse an nachhaltigen Alternativen bei Inhaltsstoffen in der Kosmetik wächst stetig. Mit dem Typ-1-Kollagen Neosilk gelingt PolyNeo die Verbindung von Wirkung und Verantwortung in unterschiedlichsten Anwendungen.

Zahllose Studien der Markt- und Meinungsforschung bestätigen schon seit einigen Jahren den Trend zu nachhaltigen Produkten in allen Lebensbereichen. Insbesondere die jüngeren Generationen stellen auch in der Kosmetik inzwischen die Frage nach Art, Herkunft und Umweltbilanz einzelner Inhaltsstoffe auf eine Stufe mit dem Interesse an pflegender und hautbildverjüngender Wirkung. Für die Kosmetikindustrie ergibt sich hieraus eine anspruchsvolle Herausforderung.



Bis vor wenigen Jahren galt das Hauptaugenmerk noch dem Entwicklungsprozess und hier vor allen Dingen der Frage, ob Hersteller auf Tierversuche setzen, um Wirkung und Verträglichkeit ihrer Produkte zu prüfen. Dass sich hinter Begriffen wie Elastin, Glycerin, Kreatin oder Retinol Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs verbergen, blieb dabei weitgehend außenvor. Da sich diese Sichtweise inzwischen zunehmend verändert, sind in der Entwicklung neuer Kosmetikprodukte funktional gleichwertige Alternativen gefragt wie nie zuvor.



Ein für moderne Anti-Aging-Kosmetik inzwischen fast unverzichtbarer Inhaltsstoff ist Kollagen. Das auch im menschlichen Bindegewebe enthaltene Strukturprotein bildet eine Art stützendes Gerüst der darüberliegenden Hautschichten. Durch seinen natürlichen Abbau im Rahmen der Hautalterung entstehen charakteristische Falten, denen Anti-Aging-Produkte durch den Einsatz von Kollagen als Inhaltsstoff entgegenwirken wollen. Gewonnen wurde und wird konventionelles Kollagen, insbesondere das für die Kosmetikindustrie relevante Kollagen des Typs 1, überwiegend aus Rinderhaut, Schweinescharten sowie Rinder- und Schweineknochen. Auch wenn es sich hierbei in der Regel um Abfallprodukte der Lebensmittelindustrie handelt, entspricht konventionelles Kollagen nicht den Anforderungen an optimal nachhaltige Herstellungsverfahren.



Mit Neosilk ist es PolyNeo gelungen, ein Typ-1-Kollagen zu entwickeln, das nachhaltig durch einfache Extraktion mit destilliertem Wasser aus Naturseidefasern und damit ohne den Einsatz tierischer Grundstoffe gewonnen wird, wodurch kein Tier zu Schaden kommt oder anderweitig negativ beeinflusst wird. Seither bildet Neosilk eine wichtige Grundlage für die Entwicklung und Herstellung zahlreicher Kosmetikprodukte. Aktuelle Beispiele für die vielseitige Einsetzbarkeit von Neosilk sind die vom italienischen Kosmetikhersteller 303 Pharma entwickelte 303 Body Re-Shaping Cream sowie die 303 Augenkontur Creme mit Quinoa-Samen-Extrakt und Aloe Vera. Die reichhaltige Body Re-Shaping Cream dient vor allen Dingen der durch das Neosilk Kollagen erzielten Straffung der Haut an besonders betroffenen Körperpartien wie Bauch, Beinen und Gesäß, sowie der Beseitigung von Hautunreinheiten durch lokale Fettablagerungen. Gleichzeitig pflegt und repariert die 303 Augenkontur Creme die Haut der Augenpartie, reduziert Falten und minimiert mit natürlichen Inhaltsstoffen trockene und dunkle Stellen. In allen Anwendungen überzeugt Neosilk neben seiner regenerativen Wirkung auf die Hautstruktur durch hohe Reinheit, Biokompatibilität und damit antiallergischen Eigenschaften.



„Mit Neosilk bieten wir unseren Kunden einen weiteren wertvollen Baustein für innovative Produkte“, erklärt Eduard Albrecht, Geschäftsführer der Frankfurter Polyneo GmbH. „Mit seiner einzigartigen Kombination aus der bewährten Wirkung eines Kollagens Typ 1 und der nachhaltigen Gewinnung schafft es Grundlagen für Produkte, die sich am Bedarf und den Anforderungen attraktiver Zielgruppenmärkte orientieren.“