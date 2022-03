Nachhaltige Hautreinigung mit Waschnuss-Extrakt

Die Nachfrage nach umweltbewussten, nachhaltigen und dabei hautschonenden und gleichzeitig effektiven Kosmetikprodukten wächst kontinuierlich. Hautreinigungsprodukte auf Basis von Waschnuss-Extrakt von PolyNeo erfüllen höchste Ansprüche.

Körper- und Schönheitspflege stehen bei Verbrauchern hoch im Kurs. Gemessen am Umsatz wächst die Branche seit Jahren konstant. Einen maßgeblichen Anteil haben hierbei Produkte der Naturkosmetik, die mit wachsender Nachfrage ihren Weg in immer mehr Apotheken, Drogerien und Supermarktregale finden. Darüber hinaus konnte sich die Naturkosmetik in Zeiten der verbreiteten Corona-Beschränkungen auch im Online-Handel deutlich behaupten. So brachte es das Segment laut Naturkosmetik Branchenmonitor 2021 des Beratungsunternehmens The New im ersten Quartal 2021 auf ein Umsatzplus von rund fünf Prozent, nachdem bereits das Jahr 2020 ein Plus von 10 Prozent gezeigt hatte.



Die Beliebtheit der Naturkosmetik hat gute Gründe. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendit Research stehen Gesundheits- und Umweltaspekte für mehr als 80 Prozent der Nutzer naturkosmetischer Produkte im Vordergrund. Mehr als jeder zweite schätzt darüber hinaus die gute Hautverträglichkeit sowie die tierversuchsfreie Herstellung.



Die Grundlage für den Erfolg der Naturkosmetik bilden ausgewählte natürliche Rohstoffe, die sich aufgrund ihrer grundlegenden Eigenschaften für unterschiedliche kosmetische Aufgaben eignen. Ein Beispiel hierfür ist die indische Waschnuss. Das aus ihr gewonnene Saponin, ein sekundärer Pflanzenstoff mit schäumender, waschaktiver Wirkung, eignet sich zur Herstellung von vielfältigen Reinigungsprodukten und findet so auch in der Naturkosmetik zunehmend Verbreitung.



Die Frucht des indischen Waschnussbaums enthält 5-15 % Saponin. In einem aufwendigen Verfahren wird dieses in Form von Waschnuss-Extrakt für eine Weiterverarbeitung in der Kosmetikindustrie gewonnen und dabei der Saponin-Gehalt auf 60 % der Trockenmasse gesteigert. Hersteller profitieren von der waschaktiven Wirkung und setzen Waschnuss-Extrakt vor allen Dingen für Reinigungscremes, Shampoos und Seifen ein.



Als Grundstoff für Naturkosmetika bewährt sich Waschnuss-Extrakt von PolyNeo besonders durch seine biologischen Eigenschaften. Das rein pflanzliche Extrakt wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Dabei ist es hypoallergen und eignet sich besonders für Anwender mit empfindlicher Haut oder Allergien, bis hin zur Neurodermitis. Waschnuss-Extrakt ist zudem zu hundert Prozent biologisch abbaubar, biozertifiziert (ECOCERT) und als Produkt aus nachwachsenden Grundstoffen eine umweltfreundliche und nachhaltige Alternative zu synthetischen Produkten.



„Die Naturkosmetik bietet Kosmetikherstellern ein langfristig lukratives Betätigungsfeld mit wachsenden Absatzchancen“, weiß erklärt Dr. Serk Naymann, Senior Business Development Manager der PolyNeo GmbH. „Mit den geeigneten Rohstoffen, wie unserem Waschnuss-Extrakt, bieten wir ihnen eine Grundlage für die Entwicklung und Herstellung innovativer Reinigungsprodukte, mit denen sie sich am Markt behaupten können.“



Als Exklusivvertrieb bezieht PolyNeo das Waschnuss-Extrakt, gewonnen aus der Schale der Sorte Mucorossi, direkt vom Hersteller in Indien. Für unterschiedliche Anwendungen bietet PolyNeo Waschnuss-Extrakt in unterschiedlichen Darreichungsformen: als Waschnuss-Liquid, als Paste, Pulver oder als Kapseln.



„Die Gewinnung und Verarbeitung direkt vor Ort, bei unseren Partnern in Indien, entlastet unsere Kunden maßgeblich“, erklärt Dr. Naymann. „Sie erhalten ein gebrauchsfertiges Ausgangsprodukt, das wir in flexiblen Mengen und auf Wunsch in individuellen Konsistenzen mit unterschiedlichem Saponin-Gehalt liefern können.“