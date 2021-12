NEOSILK® Collagen als vielseitiger Wirkstoff in der ästhetischen und regenerativen Medizin

Das in einem innovativen Verfahren entwickelte, aus Seidenkokons der Seidenraupe isolierte Kollagen Typ 1 NEOSILK® zeichnet sich neben hoher Reinheit vor allen Dingen durch seine überzeugende Homogenität zum menschlichen Kollagen aus. Als exklusiver Vertriebspartner liefert die Frankfurter PolyNeo GmbH mit NEOSILK® eine wichtige Grundlage für vielfältige Produkte in der Kosmetik sowie in der ästhetischen Medizin. Anwender profitieren von den positiven Eigenschaften des Wirkstoffs. Dank seiner ausgezeichneten Biokompatibilität eignet sich NEOSILK® optimal für den Einsatz in Hautpflege-Produkten, die dem natürlichen Alterungsprozess der Haut entgegenwirken oder geschädigte Haut bei der Regeneration unterstützen. Kollagen ist ein wesentlicher Bestandteil der Zellstruktur des Hautgewebes. Der natürliche Rückgang der Kollagenproduktion führt zur allseits bekannten und oft gefürchteten Hautalterung und reduziert die Regenerationsfähigkeit der Haut. Mit NEOSILK® bietet PolyNeo eine einfache Möglichkeit, den Kollagenmangel auszugleichen und durch den gezielten Kollageneinsatz die Selbstheilungskräfte der Haut zu fördern.



Seine Eignung konnte NEOSILK® bereits erfolgreich in zahlreichen Produkten internationaler Kosmetikhersteller unter Beweis stellen. NEOSILK® findet inzwischen in allen gängigen Produkttypen wie Reinigungsgels, Lotionen, Cremes, Masken oder als Augenserum und Lippen-Balsam Verwendung. In einer strategischen Kooperation mit dem italienischen Entwickler und Hersteller kundenspezifischer Medizinprodukte 303 Pharma S.R.L., ist es PolyNeo inzwischen gelungen, die Applikation des NEOSILK Kollagens im Bereich der ästhetischen und regenerativen Medizin gezielt weiterzuentwickeln.



Nach mehrjähriger intensiver Arbeit präsentiert 303 Pharma auf Basis von NEOSILK® ein Wundheilungsgel der Medizinprodukt-Klasse III in Sprayform sowie ein R-Mousse zur Beruhigung und Regeneration der Haut nach kosmetischen Behandlungen aus der Medizinprodukt-Klasse I. Neben diesen Produkten zur äußerlichen Anwendung, setzt 303 Pharma NEOSILK® auch in einer regenerierenden kollagenbasierten Injektionslösung ein. Das Medizinprodukt der Klasse III wird in 2 ml Spritzen zur Hautinjektion angeboten. Als Nahrungsergänzungsmittel entfaltet NEOSILK® Kollagen unter anderem eine positive Wirkung auf Prozesse der Zellbildung der Haut und kann sich positiv auf die Entwicklung verschleißbedingter Gelenkbeschwerden auswirken.



Darüber hinaus findet NEOSILK® Verwendung in Produkten zum Schutz und zur Regeneration der Mundschleimhaut und des Augengewebes in der Tiermedizin. Neue Produkte von 303 Pharma werden zum Beispiel bei Hunden und Katzen eingesetzt und profitieren auch in diesem Bereich von den nachgewiesen positiven Eigenschaften des NEOSILK® Kollagens.



Neben der Weiterentwicklung und Verwendung in neuen, innovativen Medizinprodukten konnte 303 Pharma die positive Wirkung von NEOSILK® zahlreichen Studien belegen.



„Wir sind überzeugt, dass sich in der engen Zusammenarbeit mit 303 Pharma durch die gezielte Weiterentwicklung von NEOSILK zahlreiche weitere Einsatzmöglichkeiten präsentieren werden“, erklärt Eduard Albrecht, Geschäftsführer der PolyNeo GmbH. „Wir freuen uns, die Zusammenarbeit in der kommenden Zeit weiter zu vertiefen und gemeinsam unseren Kunden aus der Industrie mit neuen Formulierungen und auf ihnen basierenden Konzepten zur Seite stehen zu können.“

