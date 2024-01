Innovation in Kosmetik und Nahrungsergänzung – der steinige Weg von der Idee zum Produkt

Kleine Unternehmen und Startups sind der Innovationsmotor der Kosmetikindustrie. Oft fehlt es ihnen jedoch an Ressourcen und Know-how, um neue Ideen umzusetzen. Als Welthandelshaus unterstützt PolyNeo mit Zugang zu Rohstoffen und Fachexpertise.



Gemessen an den Umsätzen gehören Kosmetik und Körperpflege zusammen mit dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel und Wellnessprodukte zu den Top-Wachstumsbranchen der letzten Jahre. Neben einer soliden Basis aus bewährten Produkten profitiert die Branche vor allen Dingen von immer neuen Trends, meist basierend auf neu entdeckten bzw. entwickelten und international gehypten Wirkstoffen, vor allen Dingen solchen, auf Grundlage natürlichen Rohstoffe, wie Pflanzenextrakten. Gerade im Bereich innovativer Neuentwicklungen und bei der Adaption internationaler Trends an den nationalen Markt, erweisen sich kleine und mittelständische Unternehmen und vor allen Dingen Startups als treibende Kräfte. Flexibilität und Risikobereitschaft sowie oftmals eine unvoreingenommene, nicht primär an wirtschaftlichen Erwägungen orientierte Herangehensweise und nicht selten die berühmte „zündende Idee“ sind die Zutaten, aus denen Produktinnovationen entstehen, die wiederum langfristig auch von den großen, etablierten Marken aufgegriffen werden. Für diese wiederum gestaltet sich die Produktneuentwicklung oftmals als wenig attraktiv. Kosten und Aufwand, in Verbindung mit oft nicht zuverlässig absehbaren Chancen, sind gegenüber der Konzentration auf bewährte Produkte eher innovationshemmend. Zum richtigen Zeitpunkt auf bereits angestoßene Trends „aufzuspringen“ und sie unter einem gefragten Markennamen ins Portfolio zu übernehmen, erscheint dagegen als die bessere, weil sichere Strategie.



Aller Anfang ist schwer: Von der Idee zum Produkt



Während die geringe Größe und der Enthusiasmus für neue Ideen und die Orientierung an neuen Trends eine Antriebsfeder darstellen, haben gerade Startups in der Umsetzung häufig deutliche Schwierigkeiten. Oftmals fehlt ihnen erforderliches Branchen-Know-how, nicht selten sogar grundlegende fachliche Expertise und vor allen Dingen der dringend erforderliche Zugang zur Rohstoffversorgung. Gerade bei der Umsetzung innovativer Produktideen sind Startups auf oftmals noch nicht verbreitete Inhaltsstoffe angewiesen, die nur von einer begrenzten Zahl an Anbietern vermarktet werden. Darüber hinaus werden diese Substanzen in der Entwicklungsphase üblicherweise nur in geringen Mengen benötigt, wodurch oftmals bereits hohe Preise zusätzlich steigen. Schlussendlich fehlen kleinen, jungen Unternehmen meist die Einblicke, um einerseits die Seriosität eines Anbieters, andererseits die Qualität seiner Produkte beurteilen zu können.



Wissenstransfer und niedrigschwelliger Marktzugang beschleunigen die Produktentwicklung



Als langjährig erfahrenes internationales Handelsunternehmen für den Kosmetikmarkt verfolgt PolyNeo seit seiner Gründung selbst die Vision, innovative Rohstoffe zu entdecken und für den Kosmetikmarkt zugänglich und nutzbar zu machen. Dabei gilt in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse den Möglichkeiten, das über Jahre gewachsene Netzwerk, das erworbene Know-how und die Partnerschaften zu internationalen Rohstoff-Lieferanten gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen und Startups zugänglich zu machen, um diese in der Produktentwicklung sinnvoll zu unterstützen.



Während viele große Händler neuen, noch nicht etablierten Rohstoffen und Substanzen eher ablehnend begegnen, da oft nicht auf Anhieb die Absatzchancen erkennbar sind, nutzt PolyNeo das eigene Gespür für Trends, um auch den Bedarf an vermeintlich exotische Substanzen bedienen zu können. Dabei ermöglicht PolyNeo einen niedrigschwelligen Zugang bereits in geringen Mengen, sogar als Bemusterung.



Dabei kann PolyNeo innerhalb eines gewachsenen Liefernetzwerks für die Einhaltung grundlegender Standards garantieren und die Qualität der angebotenen Rohstoffe sicherstellen. Hierzu verfügt der Branchen-Experte über grundlegendes Know-how im Hinblick auf produktrelevante Zertifizierung. Außerdem verpflichtet sich PolyNeo Aspekten der nachhaltigen, ressourcenschonenden Rohstoffgewinnung sowie der sozialen Verantwortung gegenüber den Herkunftsländern.



Neben Rohstoffen bietet PolyNeo Entwicklern und Lohnherstellern mit vorgefertigten Mischungen und bewährten Formulierungen eine zusätzliche Möglichkeit, die Produktentwicklung zu beschleunigen. Faktoren wie Stabilität, Konsistenz oder Haltbarkeit eines Produktes können durch den Einsatz zum Teil sogar multifunktionaler Formulierungen realisiert werden, ohne dass hierdurch zusätzlicher Entwicklungsaufwand entsteht. Zudem entfallen Lagerhaltungskosten sowie Verluste durch Überproduktion, da Inhaltsstoffe bedarfsgerecht, auch in kleinen Mengen, just-in-time von PolyNeo bezogen werden können.



„Mit unserem ganzheitlichen Angebot bieten wir Entwicklern, Lohnherstellern und Startups aus den Bereichen Kosmetik und Nahrungsergänzung eine sichere, verantwortungsvoll nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Möglichkeit, ihre innovativen Ideen umzusetzen“, erklärt PolyNeo Geschäftsführer Eduard Albrecht. „Unsere Arbeit unterstützt den Einkauf ebenso wie die Produktentwicklung. Dabei eröffnen wir nicht nur ihnen mit dem Zugang zu Know-how und Rohstoffen Chancen, neue Trends zu etablieren, sondern bieten auch internationalen Rohstofflieferanten neue Absatzmärkte.“