Die perfekte Kombination von Tradition und Innovation - frais vent Gesichtspflegesets mit NEOSILK Kollagen

Wenn es um zeitgemäße Gesichtspflege mit effektivem Anti-Aging-Effekt geht, ist Kollagen seit einigen Jahren für Verbraucher und Hersteller ein zentraler Inhaltsstoff. Wirksamkeit und Verträglichkeit des Strukturproteins wurden in zahllosen Studien untersucht und nachgewiesen. Hauptaugenmerk gilt dabei der Qualität des in unterschiedlichen Verfahren gewonnenen Kollagens. Je größer die Übereinstimmung mit dem natürlich im menschlichen Körper vorkommenden Protein – Kollagen ist mit einem Anteil von rund 30 Prozent das häufigste Eiweiß – desto besser wird es von der Haut aufgenommen und kann seine Anti-Aging-Wirkung effektiv entfalten. Mit NEOSILK bietet PolyNeo Kosmetikherstellern eine hochwertige Alternative zu konventionellem Kollagen. Als elementarer Inhaltsstoff der neuen frais vent Pflegeserie demonstriert NEOSILK, in aufeinander abgestimmten Skincare-Produkten, wie traditionsreiche Anwendungsmethoden Gesichtspflege zu einem besonderen Erlebnis machen und wertvolle Inhaltsstoffe gleichzeitig optimale Wirkung bei bester Verträglichkeit erzielen.



Das neuartige Typ 1 Kollagen NEOSILK wird aus Seidenkokons gewonnen und zeichnet sich vor allen Dingen durch seine deutliche Homogenität zu menschlichem Kollagen aus. PolyNeo verwendet NEOSILK in vielfältigen hochwertigen Pflegeprodukten und Serien wie der Anti-Aging-Pflegeserie frais vent.



Die frais vent Serie besteht aus einer Auswahl unterschiedlicher Reinigungs- und Pflegeprodukte. Jedes Produkt kann nach Belieben einzeln genutzt werden. Seine optimale Pflegewirkung entfaltet NEOSILK in frais vent jedoch in ihrer Kombination. Mild Wash Reinigungscreme, Mild Skin Lotion, das Beautyserum Essence und die frais vent Creme, vereint in einem Pflegeritual nach traditionellem japanischem Vorbild, bilden die Grundlage einer täglichen Pflegeroutine. In ihr kann frais vent, in Verbindung mit vielfältigen natürlichen Inhaltsstoffen wie Pflanzenextrakten, die Gesichtshaut optimal reinigen und nachhaltig pflegen.



Alle Bausteine der vielseitigen Pflegeserie zusammen, bietet PolyNeo aktuell im Online-Shop zum Vorzugspreis im Gesichtspflegeset „Complete“. In einem zweiten Gesichtspflegeset widmet sich frais vent dagegen speziell den Bedürfnissen anspruchsvoller Anwenderinnen und Anwender, die auf eine vollwertige Pflege auch unter Zeitdruck oder auf Reisen nicht verzichten möchten. „Essential“ kombiniert die schonende Gesichtsreinigung von frais vent Mild Wash mit NEOSILK Kollagen mit dem All in One Gel, das die Eigenschaften der anderen Bestandteile der Serie in einem Produkt vereint.



Beide Pflegesets werden im PolyNeo Online-Shop als Vorteilspakete deutlich günstiger im Vergleich zum Einzelkauf ihrer Bestandteile angeboten.



Die exklusiv in Japan, dem Heimatland von NEOSILK, hergestellten Produkte sind extrem ergiebig und haltbar, verzichten dabei trotzdem auf potenziell hautschädigende Inhaltsstoffe wie Parabene, künstliche Duft- und Farbstoffe, Alkohol oder Mineralöl und sind so auch für sensible Haut geeignet. Duftneutral gehalten, eignet sich frais vent gleichermaßen für die anspruchsvolle Haut von Frauen und Männern.

(lifePR) (