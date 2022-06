Der Sommer und seine Reize - curaloe® ORGANIC Bio-Aloe Vera Gel lindert Hautirritationen

Die Sommermonate verheißen lange sonnige Tage und warme Nächte. Die Einladung zu entspannten Stunden im Freien wird jedoch getrübt von Gefahren für die Haut. Aloe Vera Gel von Curaloe ist ein vielseitiger Begleiter für nachhaltige Hautpflege.



Die Tage werden wieder länger, die Wetterberichte prophezeien steigende Temperaturen, wolkenlosen Himmel sowie strahlenden Sonnenschein, vom frühen Morgen bis zum späten Abend und der langersehnte Sommerurlaub rückt nach und nach in greifbare Nähe. Egal ob im heimischen Garten, auf Balkon und Terrasse, in Parks, Freibädern und am Baggersee oder im Urlaub am Meer – die meisten Menschen zieht es jetzt ins Freie. So sehr Geist und Körper die frische Luft und das gesundheitsförderliche Sonnenlicht genießen, wo Licht ist, ist sprichwörtlich auch Schatten. Auch wenn sommerlich gebräunte Haut gemeinhin als Symbol von Jugend und Gesundheit gilt, kennt wohl jeder die unangenehmen Folgen eines etwas zu ausgedehnten Sonnenbades: unangenehmer, nicht selten schmerzhafter Sonnenbrand. Abgesehen von den langfristigen gesundheitlichen Folgen wiederholt übermäßiger UV-Strahlung kann schon ein leichter Sonnenbrand die Freude am Urlaub stark einschränken.



Die UV-Strahlung im Sonnenlicht führt zu einer Entzündung der oberen Hautschichten, die mit einer Erweiterung der Gefäße und daraus resultierender Rötung und Erwärmung einhergeht. Intensiver Sonnenbrand kann in seiner Ausprägung Verbrennungen zweiten Grades gleichen und muss schlimmstenfalls medizinisch behandelt werden. Leichter aber trotzdem oft nicht weniger lästiger Sonnenbrand lässt sich hingegen erfolgreich selbst behandeln. Hierbei belegen Studien, dass der Griff zu pharmazeutischen Wirkstoffen nicht unbedingt die beste Wahl sein muss. Dagegen hält die Natur in Gestalt der Aloe Vera ein vielseitiges und seit Jahrtausenden von Menschen unterschiedlicher Kulturen genutztes Heilmittel bereit, das auch bei Sonnenbrand zuverlässige Linderung verspricht.



Aloe Vera wirkt dank enthaltener Salicylsäure, Mono- und Polysacchariden und Aminosäuren vor allen Dingen entzündungshemmend. Diese Wirkung wurde in verschiedenen Studien



belegt und erweist sich als Vergleichbar mit freiverkäuflichen Hydrocortison-Produkten, ohne deren potenzielle Nebenwirkungen. Darüber hinaus spendet Aloe Vera Feuchtigkeit und wirkt antibakteriell, kühlend und damit schmerzlindernd.



Die Wirkung der Aloe Vera bewährt sich auch beim zweiten Reizthema des Sommers: Insektenstichen. Bienen, Wespen und Mücken genießen die Jahreszeit augenscheinlich ebenso sehr wie der Mensch. Dass die Koexistenz dabei nicht immer friedlich verläuft, weiß jeder zu berichten, dem unvorsichtige Bewegungen Stiche bescherten oder der dem Blutdurst kleiner Plagegeister zum Opfer gefallen ist. Auch Insektenstiche verursachen in individueller Ausprägung Schwellung, Rötung und Juckreiz. Auch diese Hautreaktionen lassen sich mit Hilfe der Aloe Vera deutlich lindern und die natürliche Regeneration der Haut unterstützen.



Das Angebot an Aloe Vera Produkten hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Dabei unterscheiden sich Produkte in erster Linie durch die Konzentration der tatsächlich enthaltenen, für die positive Wirkung ausschlaggebende Aloe Vera. Außerdem zeigen sich bei genauer Betrachtung deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Herkunft der Aloe Vera und damit nicht zuletzt der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ihrer Gewinnung.



curaloe® ORGANIC Aloe Vera Gel von PolyNeo besteht zu 90 Prozent aus Bio Aloe Vera, aus unverdünntem Aloe Vera Saft. Mit dieser hohen Konzentration unterscheidet sich das Bio- Aloe Vera Gel deutlich von vielen Wettbewerbsprodukten und kann auch in seiner vielseitigen Wirksamkeit als After-Sun und bei der Behandlung von Insektenstichen überzeugen. Darüber hinaus eignet sich curaloe® ORGANIC auch für einen Einsatz in Gesichtspflege- und Hautschutzprodukten.



Als nachhaltiges Bio-Produkt qualifiziert curaloe® ORGANIC der kontrollierte Anbau der verarbeiteten Aloe Vera Pflanzen in Südafrika. Hier wird nach Grundsätzen der biologischen Landwirtschaft gearbeitet und die Biodiversität aller Herstellungsprozesse beachtet. Die Verarbeitung vor Ort beachtet ebenfalls Umweltverträglichkeit und ethische Grundsätze auch im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der einheimischen Arbeitskräfte. Diese bewusste Entscheidung für umfassende Nachhaltigkeit beinhaltet die Einhaltung strenger Arbeitsschutzgesetze und Umweltvorschriften sowie die medizinische Versorgung und eine Entlohnung der Arbeitskräfte 10 Prozent über dem ortsüblichen Mindestlohn.



„Mir curaloe® ORGANIC können unsere Kunden sich entspannt auf die kommenden Sommertage freuen“, erklärt Eduard Albrecht, Geschäftsführer der PolyNeo GmbH. „Natürlich empfehlen wir Sonnenschutz und Zurückhaltung beim Sonnenbad, den einfachen Sonnenbrand oder lästige Insektenstiche lassen sich mit unserem Bio-Aloe Vera Gel aber zuverlässig und vor allen Dingen nachhaltig behandeln.“