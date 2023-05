BestOat – das Beste für die Haut aus dem Besten des Hafers

Mit BestOat präsentiert PolyNeo eine Produktlinie aus Hafer, die mit hohem Proteingehalt und vielfältig hautpflegenden Eigenschaften aufwartet. Die positiven Eigenschaften des Naturprodukts überzeugen in Kosmetik und medizinischer Anwendung.



Dass Hafer mehr ist als ein Futtergetreide oder in Form von Haferflocke eine Zutat in Müslis oder Backwaren, ist nicht erst seit der wachsenden Nachfrage nach Hafermilch als veganer Ersatz für Kuhmilch bekannt. Als Zutat in Gesichtsmasken hat die Haferflocke zum Beispiel schon lange einen festen Platz im Repertoire der Do-it-yourself-Kosmetik, aus Haferkleie bereiten sich ambitionierte Hobby-Kosmetikköchinnen und -köche ein einfaches, natürliches Peeling. In professioneller Anwendung, als Zutat vom Hautpflege- und Kosmetikprodukten kann Avena Sativa – so der wissenschaftliche Name des Süßgrases – kann Hafer jedoch noch weit mehr.



Die Naturmedizin empfiehlt Hafer zum Beispiel zur schonenden Behandlung unterschiedlicher Hauterkrankungen wie der sogenannten Röschenflechte (Pityniosis rosea) oder der Knötchenflechte (Lichen ruber planus). Entscheidend ist hierbei die beruhigende, juckreizstillende und entzündungshemmende Wirkung des Hafers. Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe im Hafer, wie Avenanthramide, denen zudem eine anti-oxidative Wirkung zugeschrieben wird. Außerdem enthält Hafer eine hohe Konzentration an Zink. Darüber hinaus prädestiniert ein Gehalt zwischen 11 % und 20 % den Hafer als Proteinquelle für zahlreiche Anwendungen in Haut- und Haarpflege.



Als Zutat verleiht Hafer Anti-Aging-Produkte verbesserte Gleit- und Weichmachereigenschaften, optimiert die Emulsionsstabilität, erhöht die scheinbare Viskosität und sorgt für ein geschmeidiges Gefühl nach der Anwendung. Aufgrund seiner schützenden Wirkung auf das körpereigene Protein Filaggrin eignen sich Hautpflegeprodukte mit Hafer ebenfalls zu begleitenden Behandlung und zur Linderung der Symptome einer atopischen Dermatitis.



Die Einsatzmöglichkeiten der von PolyNeo in der Serie BestOat angebotenen Produkte sind vielfältig. Ihre positiven Eigenschaftenbewähren sich gleichermaßen in Haar-, Körperpflege- und Badeprodukten, in Lotions, Cremes und Sonnenschutzmitteln, wie auch in Babyprodukten, Wundcremes gegen Juckreiz, beruhigender Rasierpflege oder auch in Make-up und Anti-Transpirant-Produkten. Als Voraussetzung für diese Vielfalt bietet PolyNeo mit BestOat eine große Auswahl unterschiedlicher Produkte mit für ihre Anwendung optimalen Eigenschaften. Hierzu zählen sowohl das hydrolysierte BestOat Protein, BestOat Extrakt und BestOat Beta Glucan als auch aktive Wirkstoffe auf Haferbasis wie Kolloidal BestOat Mehl in unterschiedlichen Qualitäten oder Avena Sativa BestOat Kernmehl.



„Verbraucher zeigen ein wachsendes Interesse an Kosmetik- und Pflegeprodukten auf natürlicher Wirkstoffbasis“, weiß Dr. Serk Naymann, Senior Business Development Manager der PolyNeo GmbH. „Je vertrauter sich die Rohstoffquelle dabei präsentiert, desto größer ist das Vertrauen in ihre Wirkung. Mit den BestOat-Produkten bieten wir Herstellern eine Grundlage für vielfältige Formulierungen mit nachgewiesen und erprobt positiver Wirkung.“