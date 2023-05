Reusch bei POLO: Premium Sporthandschuh 1.0

.

Prämierte Qualität bei POLO – der Reusch Premium Sporthandschuh 1.0 bietet beste Passform und höchste Sicherheit zum Bestpreis.



Wer zur Hochsaison 2023 noch den richtigen Motorradhandschuh sucht, sollte bei POLO den Reusch Premium Sporthandschuh 1.0 unter die Lupe nehmen. Hersteller Reusch liefert mit seinen knapp 90 Jahren Erfahrungen auf dem Gebiet der Sportbekleidung höchste Qualität dank jahrzehntelangem Knowhow. Der Sporthandschuh 1.0 besticht durch vorgekrümmte Finger mit Stretcheinsätzen. In Kombination mit nach außen gelegten Nähten entsteht ein absolut hervorragendes, druckfreies Tragegefühl. An den sensiblen Sturzzonen ist der hochabrieb- und schnittfeste Handschuh mit Superfabric-Material verstärkt, an der Außenhand kommt Ziegenund an der Innenhand besonders gefühlsechtes Känguruleder zum Einsatz. Der Handschmeichler mit Rennsport-Genen ist in den POLO Stores und im Webshop in den Größen 7,5 bis 11 für 139,99 Euro (UVP) erhältlich.



Komfort & Ausstattung:

o Vorgekrümmte Finger mit Stretcheinsätzen o Vorgeformt für faltenfreien Griff

o Hochabrieb- und schnittfest

o Nach außen gelegte Nähte für ein druckfreies Tragegefühl



Material:

o Oberhand aus Ziegenleder

o Innenhand aus Känguruleder

o SuperFabric Verstärkungen: 68% Epoxidharz, 32 % Polyester



Größen:

o 7,5 - 11



Preis UVP:

o 139,99 €