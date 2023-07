POLO beim Harley Rock’n’Race & Saarland Run

POLO Motorrad ist wieder unterwegs: Der Jüchener Vollsortimenter begleitet das Harley Rock’n’Race vom 11. bis 13. August in Bad Tölz sowie den Saarland Run am 12. August in Saarbrücken.



Am Jailhouse im bayrischen Bad Tölz donnern vom 11. bis 13. August die V-Twins aus Milwaukee beim Harley Rock’n‘Race. Der Veranstalter rechnet mit 10.000 Besuchern - und jeder von ihnen erhält die Chance auf einen Gewinn beim Dreh am POLO Glücksrad vor Ort. Ebenso winken satte Preise bei der POLO Ride-In- Bikeprämierung. Hier können Besucher am Samstag und Sonntag ihre umgebauten Maschinen präsentieren, die von fachkundigen Juroren in den Kategorien Gesamteindruck, Verarbeitung und Lackierung bewertet werden. Neben nahezu durchgehender musikalischer Untermalung durch Live-Bands ist der Charity Ride durch Bad Tölz am Samstag ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms. In den letzten 13 Jahren konnten hier rund 150.000 Euro übergeben werden. Kinder unter 12 Jahren zahlen keinen Eintritt und auch Vierbeiner sind (an der Leine) herzlich willkommen.



Gleiches Wochenende, aber an anderer Stelle, findet am 12. August der Saarland Run in Saarbrücken statt. Auf der großen Händlermeile hinter dem Staatstheater präsentiert sich auch POLO für den guten Zweck: Biken und Spenden für das Kinderhospiz- und dem Palliativ-Team Saar. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, der eigentliche Run durch Saarbrücken startet um 13 Uhr. Auch hier hat es jeder Besucher mit einem Dreh am POLO Glücksrad selbst in der Hand, ebenso wartet auf alle Besucher ein besonderes Angebot von POLO. Abschließend ist mit Livemusik, bestem Essen und Getränken die gute Stimmung gesichert.