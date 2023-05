Neu bei POLO: Spirit Motors Lazy Conan Moto Jogger

Ein bekannter Modedesigner sagte einst: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren“. Aber vielleicht ist es genau das Ziel – die Kontrolle über sein Alltagsleben dank des Motorrads zu verlieren! Mit der Lazy Conan Moto Jogger Hose steht dem bequemen Weg des (Biker-)Lebens auf jeden Fall nichts mehr im Weg.



Die Motorradtour bequem am Lagerfeuer ausklingen lassen – dank der Spirit Motors Lazy Conan Jogger kein Problem. Mit ihren abnehmbaren Hosenbeinen bietet sie den Komfort einer kurzen Jogginghose und schützt trotzdem bei der Tagestour. Ihr einlagiges Außenmaterial ist abriebfest und dennoch angenehm leicht zu tragen. In Kombination mit Knie- und Hüftprotektoren ist für ein gesundes Maß an Sicherheit gesorgt, ohne Komforteinbußen hinnehmen zu müssen. Für alle wichtigen Utensilien stehen acht Außentaschen zur Verfügung. Davon befinden sich vier an den Oberschenkeln und zwei am Gesäß. Außerdem sind zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss vorhanden. Die bequeme und stylishe Hose zeigt sich luftig und dennoch sicher – perfekt für die bequeme Sommertour und deren Ausklang am Lagerfeuer mit Freunden.



Komfort & Ausstattung:



o Stretchzonen an Hosenbund und Beinabschluss für Bewegungsfreiheit

o Abnehmbares unteres Hosenbein an heißen Tagen

o 8 Außentaschen, davon 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss, 4 Oberschenkeltaschen (davon 2 mit Reißverschluss) und 2 Gesäßtaschen

o Einlagig abriebfest

o Stylisch, bequem und sicher

o Luftig und bequem im Sommer

o Stoff bequem und hochwertig

o Abnehmbares Logo Badge/Schlüsselanhänger



Protektoren:



o SAFE-MAX® Knieprotektoren Typ B (321202), Level 1, Bauart geprüft nach EN 1621-1

o Hüftprotektoren Typ B (321203), Level 1, Bauart geprüft nach EN 1621-1



Material:



o Außen: Textilgewebe aus 91 % Polyamid und 9 % Elasthan

o Innen: Futter aus 100 % Polyester



Größen:



o M – 3XL



Preis UVP:



o € 159,99 / CHF 189.90