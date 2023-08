Neu bei POLO - FLM Traction Motorradschnürstiefel kurz

Mit einem sportlich kurzen Schnürstiefel komplettiert der Vollsortimenter POLO Motorrad das bisherige Angebot seiner Exklusivmarke FLM. Ergänzend zur Jacke, Hose und Handschuhen fügen sich die Traction Motorradschnürstiefel - in Varianten für Damen und Herren - perfekt in das FLM-Markenbild.



Robuste Schuhe sind wichtig beim Motorradfahren. Aus diesem Grund sind die FLM Traction Motorradschnürstiefel eine sehr gute Wahl für ausgedehnte und dynamische Touren auf dem Bike. Eine angenehme Polsterung an den Knöcheln sorgt für Bequemlichkeit und einen hohen Tragekomfort. Ebenfalls machen die hohe Atmungsaktivität sowie die herausnehmbare Sohle die Tour für den Träger angenehmer. Sicherheit bieten die vorhandenen Hartschalenverstärkungen an Zehen und im Fersenbereich sowie die Polsterung im Knöchelbereich.



Artikelnr:

o Damen: 30064901

o Herren: 30064801

Komfort & Ausstattung:

o Differenzierung im Schnitt zwischen Damen und Herren

o Geeignet für ganzjährige Nutzung

o Gepolsterter Knöchelbereich

o Reflektoren im Knöchelbereich

o Hartschalenverstärkung an den Zehen und im Fersenbereich

o Verschluss erfolgt durch Klett und Schnürsenkel

o Schaltverstärkung aus TPU

o Atmungsaktiv

o Herausnehmbare Einlegesohle

Material:

o Außen: 80 % Polyurethan und 20 % Polyester

o Innen: Futter aus 100 % Polyestero

Größen:

o Damen (weiß): 37 - 41

o Herren (grau): 40 - 46

Preis UVP:

o € 119,99 / CHF 144.90