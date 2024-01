Großes Opening: POLO Frechen eröffnet am 01. und 02. März 2024

Lange gesucht – endlich gefunden: POLO schließt die Lücke im Storenetz im Großraum Köln. Am Wochenende vom 01. und 02. März 2024 eröffnet das neue Ladengeschäft in der Kölner Straße 180 - 182. Ab Freitag, 10 Uhr, lädt POLO zur großen Fete im neuen Store.



Die POLO Crew hat ein neues Zuhause in der Kölner Straße 180-182 in 50226 Frechen gefunden. Auf rund 700 m² Verkaufsfläche werden die POLO Mitarbeiter ab März 2024 Biker am neuen Spot begrüßen. Die Arbeiten des Ladenbau-Teams sind fast beendet, daher kann am ersten Märzwochenende die große Sause in Frechen steigen. Im frischen Store im Kölner Raum stehen zukünftig die Styles Sport, Touring und Lifestyle für Damen und Herren im Fokus. Diese werden nicht nur durch die Exklusivmarken wie NEXO, FLM, Pharao und Spirit Motors vertreten, sondern auch durch ein breites Portfolio bekannter Größen wie Dainese, Alpinestars, Richa und IXS ergänzt. Natürlich ebenfalls zu finden ist das gesamte Sortiment an Reise-Equipment und Tech-Gadgets.



Zur fetten Eröffnung erwarten die Besucher auch namhafte Aussteller, die mit ihrem Know-how zu den eigenen Produkten unterstützen. On top gibts exklusive Deals nur in Frechen und nur zur Eröffnung. Für das leibliche Wohl sorgt der lokale „3Hs Burger & Chicken“-Imbiss. Ride on!