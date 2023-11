Andrew Thorndike wird neuer CEO bei POLO Motorrad

POLO Motorrad und Sportswear GmbH, einer der führenden Anbieter von Motorradbekleidung, -zubehör und -technik, freut sich, Andrew Thorndike (57) als neuen CEO der gesamten POLO Gruppe begrüßen zu dürfen. Andrew hat offiziell am 1. November die Position des CEO für die POLO Motorrad und Sportswear GmbH, MOTOBLOUZ, Lille (FR) und SPORTS BIKE SHOP, Boston (UK) übernommen.



Mit Andrew Thorndike gewinnt die POLO Gruppe eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die über mehr als fünfundzwanzig Jahre Kompetenz in der Entwicklung und Umsetzung von Wachstums- und Transformationsprogrammen sowohl in Konzernen als auch in mittelständischen Unternehmen verfügt. Während seiner bisherigen Laufbahn war er hauptsächlich in der Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie auf nationaler und internationaler Ebene, vor allem in Deutschland, Europa, China/Fernost, Südafrika und den USA tätig. Dort agierte er für namhafte Top-Management-Beratungen wie McKinsey & Company und Accenture, sowie als Geschäftsführer und Vorstand u.a. bei Arcandor/KarstadtQuelle, Edcon, Adler, Thermondo und der Wolford AG.



Die Gesellschafter von POLO erklärten: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andrew Thorndike einen bewährten Manager mit internationaler Erfahrung und einer stark ausgeprägten Führungspersönlichkeit als neuen CEO für die POLO Gruppe gewonnen haben. Seine Expertise und Führung werden dazu beitragen, die Marktposition der POLO Gruppe international weiter zu stärken. Wir sind zuversichtlich, dass seine Kenntnisse und Erfahrungen einen wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Erfolg der POLO Gruppe leisten werden.“



Andrew Thorndike, selbst passionierter Motorradfahrer, über seinen Start bei POLO Motorrad: „Für mich ist POLO Motorrad nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Leidenschaft, die ich nun mit meinen beruflichen Erfahrungen verbinden kann. Mein Ziel ist es, die Unternehmen der POLO Gruppe erfolgreich weiterzuentwickeln und unseren Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu bieten.“



Andrew Thorndike folgt in der Position des CEO auf Jutta Warmbier. Sie wurde interimistisch von Manuel Escandell-Reininger (CFO) bis zum Amtsantritt von Andrew Thorndike vertreten.