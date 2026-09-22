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Spitzbergen ungefiltert: Wenn arktische Aura innere Wärme weckt

Wie eine Expeditionsreise die tiefsten Einblicke in den hohen Norden gewährt

(lifePR) (Oberammergau, )
Gewaltige Gletscher, einsame Fjorde und anmutige Tiere: Eine Spitzbergen-Expedition mit Polaris Tours bringt anspruchsvolle Entdecker mitten ins unverfälschte Erlebnis – jeden Reisetag aufs Neue. Moderne Expeditionsschiffe, wendige Schlauchboote und erfahrene Guides machen die faszinierenden Impressionen des arktischen Archipels unmittelbar zugänglich.

Spitzbergen ist die größte Insel des Svalbard-Archipels und steht im deutschen Sprachgebrauch häufig stellvertretend für die gesamte Inselgruppe. Es ist einer der nördlichsten Orte der Erde, die von Menschen bewohnt sind. Auf gut 60.000 Quadratkilometern ragen neben Spitzbergen selbst hunderte weitere Inseln und Schären aus dem Arktischen Ozean empor.

Die Bevölkerung umfasst weniger als 3000 Menschen aus über 60 Ländern. Allein diese Daten vermitteln einen ersten oberflächlichen Eindruck von der unberührten Weite und dem idyllischen Facettenreichtum Spitzbergens.

Polares Panorama mit kontrastreichen Perspektiven

Spitzbergen ist eine unvergleichliche Destination – fernab üblicher Reiseziel-Kategorien. Der arktische Archipel Svalbard bildet eine harmonische Komposition aus gigantischen Gletschern, monumentalen Gebirgszügen und weiten Tundren. Eine erstaunlich abwechslungsreiche Tierwelt macht die polarisierende Kulisse um eine lebhafte Facette reicher. Im Einklang mit einem Ort, an dem noch die Natur den Rhythmus vorgibt, runden Spitzbergens geschichtsträchtige Siedlungen den Gesamtcharakter der Region charmant ab.

Für viele Reisende bietet die Inselgruppe deshalb das perfekte Panorama und einen exemplarischen Einstieg für polare Expeditionen. Weit im Norden gelegen, zwischen norwegischem Festland und Nordpol, ist die polare Region verhältnismäßig gut erreichbar. Doch wer Spitzbergen wirklich kennenlernen möchte, muss gewöhnliche Reiserouten ohnehin verlassen.

Hohe Erlebnisdichte in arktischer Weite

Eine Expeditionsreise in eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt ist keine Wellness-Kreuzfahrt nach Schema F – und die Routenplanung keine starre Abfolge touristischer Pflichtstationen. Saisonale Besonderheiten, Wetterverhältnisse und Eisbewegungen bestimmen den Kurs mit. Souvenirs werden hier nicht gekauft, sondern mit der Kamera eingefangen und als bleibende Erinnerung abgespeichert.

Expedition bedeutet Dynamik – und diese Dynamik ist ein Privileg, das die wunderbare Welt Spitzbergens ihren Gästen gewährt. Kein Reisetag ist reproduzierbar, keine Expedition verläuft exakt wie die vorherige, denn das Tor zur Arktis bietet auf engem geografischem Raum eine unfassbare Vielfalt an Eindrücken.

Der Mensch inmitten monumentaler Maßstäbe

Spitzbergen wird von einer Landschaft definiert, die sich als gigantisch, majestätisch und imposant umschreiben lässt, aber nur mit eigenen Sinnen wirklich begreifbar wird. Gletscherfronten ziehen sich durch kilometerweite Fjorde und Berge steigen nahezu senkrecht aus dem Meer empor. Je nach Reisezeit hüllen die mystisch anmutende Mitternachtssonne und tänzelnde Polarlichter all diese irdischen Eindrücke in ein zauberhaftes Gewand.

Jenseits der Küsten herrscht die unberührte Wildnis, sowohl landeinwärts als auch auf den eisigen Ozean hinaus. Vergleichsweise kleine, eisverstärkte Expeditionsschiffe sind hier klar im Vorteil. Sie können in Fjorde und entlegene Küstenregionen vordringen und dabei Impressionen gewähren, die Reisenden auf großen Kreuzfahrtschiffen verwehrt bleiben.

Schiffe, Schlauchboote und Stiefel: Flexibel in Bewegung

Das Schiff ist nicht nur praktisches Transportmittel und komfortabler Rückzugsort, sondern auch mobile Expeditionsbasis und Beobachtungsplattform. Das Außendeck gibt den ungehinderten Blick auf Gletscher, Seevögel und vorbeiziehende Wale frei. Stets mit an Bord sind erfahrene Polarexperten, die das Erlebte mit weitreichendem Fachwissen einrahmen.

Doch die intensivsten Erlebnisse beginnen häufig jenseits des Expeditionsschiffs. Zeit für die Zodiacs! Robuste und wendige Schlauchboote bringen kleine Gruppen in geschützte Buchten, eisbedeckte Fjorde und abgelegene Areale. Schon der Umstieg vom Schiff aufs Schlauchboot ist von deutlich steigender Intensität geprägt.

An Land führen Wanderungen über Tundra, Kiesstrände und Moränen sowie zu historischen Relikten und Aussichtspunkten. Andernorts bleibt die Gruppe im Boot auf dem Wasser: zwischen treibendem Eis, ruhenden Walrosskolonien und vorbeiziehenden Walen – immer mit dem respektvollen Abstand.

Arktischer Sommer im Reich der Eisbären

Eisbärsichtungen gelten als besonderes Highlight, sind aber nicht garantiert, sondern mit viel Glück und Geduld verbunden. Für Begegnungen mit Eisbären gelten strenge Schutzvorschriften, wie auch bei anderen Tierarten. Sichtungen von Polarfüchsen und Rentieren sowie verschiedenen Robben- und Walarten sind nicht unwahrscheinlich. Zu Eisbären muss grundsätzlich 300 Meter Abstand gehalten werden, in der frühen Saisonphase von Anfang März bis Ende Juni sogar 500 Meter.

In dieser Zeit konzentriert sich das Expeditionsgeschehen meist auf die West- und Nordwestküste, da diese Region in der Regel früher zugänglich wird als der Osten des Archipels. Das Eis begrenzt zwar die Route, bietet aber zugleich eine Szenerie von besonderer Ursprünglichkeit. Für viele Arktisreisende liegt genau darin der Reiz: sich inmitten einer knarzenden, zerklüfteten Eiswelt zu bewegen.

Mit fortschreitendem Sommer weicht das Eis zurück. Ab etwa Mitte Juli steigen dann auch die Chancen auf Schiffsreisen im Süden und Osten. Eine vollständige Spitzbergen-Umrundung bleibt dennoch weiterhin unter der Kontrolle der Natur und liegt nicht in den Händen der Crew. Selbst im Hochsommer können Wind und driftendes Eis eine geplante Umrundung verhindern.

Spitzbergen mit Polaris Tours: Arktis aus erster Hand

Eine Spitzbergen-Reise mit Polaris Tours richtet sich an Menschen, die mehr suchen als Erholung an einem schönen Ort. Polaris Tours bietet Erfahrung, Know-how und den Komfort sorgfältig ausgewählter Expeditionsschiffe.

Das gesamte Reiseerlebnis schlägt im Takt täglicher Erkundungen mit fundierter Begleitung und einer Routenplanung, die sich nach der Natur und ihren Schauspielen richtet.

Polaris Tours verbindet überwältigende Eindrücke vor traumhaften Kulissen mit fundiertem Wissen. Expeditionsteilnehmende gewinnen ein bleibendes Verständnis ihrer Erlebnisse – und die Gewissheit, eine ursprüngliche Welt erlebt zu haben, die vom Rest der Welt wie abgeschottet erscheint.

 

 

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Polaris Tours – Spezialist für Expeditionsreisen in Arktis & Antarktis

Polaris Tours GmbH

Erfahrung, der Sie vertrauen können
Seit 2012 sind wir auf Expeditionskreuzfahrten in Polargebieten spezialisiert. Unsere langjährige Erfahrung zeigt sich in der sorgfältigen Auswahl unserer Reisen sowie in der Qualität und Vielfalt unseres Programms. Mit Fachwissen, Leidenschaft und einem Blick für besondere Details schaffen wir unvergessliche Reiseerlebnisse.

Vielfalt für individuelle Ansprüche
Unser Angebot reicht von komfortabel bis luxuriös und umfasst kleine Expeditionsschiffe, die Zugang zu außergewöhnlichen Destinationen ermöglichen. Die Routen führen unter anderem nach Spitzbergen, Grönland, in die kanadische Arktis, zur Antarktischen Halbinsel sowie nach Südgeorgien und auf die Falklandinseln. Ergänzt wird das Portfolio durch ausgewählte Ziele in Nordeuropa, Nordamerika und Südamerika – passend für Einsteiger und erfahrene Expeditionsreisende.

Persönlich betreut – von Anfang bis Ende
Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Oberammergau legen wir großen Wert auf individuelle Beratung. Unser erfahrenes Team begleitet Sie von der ersten Idee über die Planung bis zur Durchführung Ihrer Reise. Neben der Expeditionskreuzfahrt organisieren wir auch Flüge, Hotels, Versicherungen sowie Vor- und Nachprogramme. Während Ihrer Reise bleiben wir jederzeit erreichbar und stehen Ihnen zuverlässig zur Seite.

Direkt zur Katalogbestellung: https://www.polaris-tours.de/...

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