Über viele Jahre bis zu Ihrem Ende 2022 war die Baselworld einer der festen Termine in der Welt der Uhren und damit für POINTtec. Mit der Time to Watches in Genf, die in diesem Jahr in ihre vierte Auflage geht, entwickelt sich nun mehr und mehr ein neues, interessantes Format. In diesem Jahr findet die Time to Watches erstmals in der Villa Sarasin statt, zentral gelegen direkt neben dem Palexpo. POINTtec nimmt das zum Anlass, in diesem Jahr zum ersten Mal daran teilzunehmen und die Gelegenheit zur Inspiration und zum Austausch zu nutzen. Dem Anlass angemessen wird POINTtec dort eine ganze Reihe von neuen Modellen vorzustellen – und hat noch eine kleine Überraschung für die Liebhaber besonderer Uhren mit im Gepäck…Wie kaum ein anderes Objekt strahlen Kampfflugzeuge wie der Eurofighter, der in zahlreichen Ländern Europas seine Stärke beweist, kraftvolle Eleganz, technische Höchstleistungen und den unbedingten Willen zur Perfektion aus. Wer dieser Faszination einmal erlegen ist, den lässt sie nie wieder los. bauhaus verbindet diese Eigenschaften in einer Uhr und stellt auf der Time to Watches die nächste Generation des klassischen Fliegerchronographen Eurofighter Automatic Chronograph im Edelstahlgehäuse mit präzisem Sellita SW510 Automatik-Uhrwerk vor.Dier ersten Luftschiffe eroberten vor über 100 Jahren den Himmel. Bis heute haben sie nichts von ihrer Faszination verloren – wie auch die neuen, skelettierten Modelle von ZEppelin zeigen. Zum Beispiel die LZ129 Hindenburg Automatic Skelett mit Miyota Automatikwerk, die mit ihrem sichtbaren Uhrwerk zeigt, wie sich filigrane Strukturen und Präzision auch auf kleinstem Raum zu einem großartigen Ganzen verbinden.Nur wenige Menschen sind bisher ins Weltall geflogen. Der erste Deutsche, Sigmund Jähn, erst im Jahr 1978 mit Sojus 31. Als Reminiszenz an die Uhr der traditionsreichen Uhrenmarke Ruhla, die Jähn damals am Handgelenk trug, hat die traditionsreiche Uhrenmanufaktur Ruhla heute die Space Control Automatic OpenHeart 4866M-5 mit bernsteinfarbenem Ziffernblatt und Einblicken in das faszinierende und zuverlässige Miyota 82S5 Automatikwerk aufgelegt und stellt sie auf der Time to Watches 2025 vor.