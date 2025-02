Zeit für Außergewöhnliches: POINTtec stellt auf der INHORGENTA und der Time to Watches 2025 neue Modelle vor

Das Jahr 2025 ist noch jung und schon stehen zwei wichtige Termine in der faszinierenden Welt hochwertiger und außergewöhnlicher Uhren an. Und POINTtec wird dabei die neuesten Modelle „Made in Germany“ seiner Marken bauhaus, Zeppelin und Ruhla vorstellen.Den Anfang macht wie jedes Jahr die Inhorgenta Munich vom 21. bis 24. Februar. In diesem Jahr wird POINTtec auch erstmalig an der Time to Watches vom 1. bis 6. April 2025 in Genf teilnehmen. Das wird der erste Auftritt von POINTtec erster Auftritt in der Schweiz seit dem Ende der Baselworld sein. Um diese großartigen Gelegenheiten, sich auszutauschen, neue Ideen zu sammeln und die neuesten Innovationen zu entdecken, angemessen zu feiern, wird POINTtec eine ganze Reihe von neuen, besonderen Modellen zeigen.Die Produktion des gleichnamigen Kampfjets ist aktuell in der vierten Tranche. Der Eurofighter Automatic Chronograph geht jetzt bereits in die fünfte Generation. bauhaus präsentiert auf der Inhorgenta und der Time to Watches die nächste Generation dieses klassischen Fliegerchronographen im robusten 42-Millimeter-Edelstahlgehäuse mit präzisem Sellita SW510 Automatik-Uhrwerk und großen Leuchtelementen für optimale Lesbarkeit. Ebenfalls dabei: Das neue Topmodell der 2024 vorgestellten Tornado-Serie, der Tornado Automatic Chronograph mit robustem 42-Millimeter-Edelstahgehäuse und Sellita SW500 Automatik-Uhrwerk.Auch Zeppelin präsentiert in diesem Jahr neue Modelle und setzt dabei auf skelettierte Uhren. Wer die filigranen und doch stabilen Tragstrukturen aus dem Luftschiffbau einmal gesehen hat, wird sich in Modellen wie der LZ129 Hindenburg Automatic Skelett wiederfinden, die mit ihren großen Einblicken in ihr Miyota Automatikwerk die Faszination eines Uhrwerks auf kleinem Raum verdichtet.Die legendäre Uhrenmarke Ruhla aus dem gleichnamigen Ort an den Nordhängen des Thüringer Waldes hat Wurzeln bis in das Jahr 1862 und ist seit 2019 Teil des Familienunternehmens POINTtec. Schon der erste Deutsche im Weltall, Sigmund Jähn, trug bei seinem Flug mit Sojus 31 eine Uhr von Ruhla am Handgelenk. Als Reminiszenz an diese Uhr hat Ruhla bereits die Space Control Automatic OpenHeart aufgelegt – mit Einblick in das faszinierende und zuverlässige Miyota 8315 Automatikwerk. Diese funktionelle und gleichzeitig elegante Uhr mit 40 Millimetern Durchmesser und Gehäuse aus Edelstahl stellt Ruhla jetzt in der Variante Space Control Automatic OpenHeart 4866M-5 mit bernsteinfarbenem Ziffernblatt vor.