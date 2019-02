Profile der größten Pflegeheimbetreiber

22.02.19

Nachdem wir Ihnen Anfang des Jahres die Liste der Top 30 Pflegeheimbetreiber 2019 vorgestellt haben, freuen wir uns sehr, Ihnen einen noch tieferen Einblick in die Pflegedatenbank von pflegemarkt.com gewähren zu können.Mit unseren neuen Betreiberprofilen bleiben Sie stets auf dem neusten Stand, was die Entwicklung der größten deutschen Pflegeheimbetreiber angeht. Nicht nur finden Sie auf den Profilen der einzelnen Betreiber die neusten Nachrichten zu deren Aktivitäten, Sie können zudem auch die Anzahl ihrer Pflegeheime, Pflegeplätze, Pflegedienste, ambulant versorgter Kunden sowie die Anzahl an betreuten Wohnanlagen erfahren – diese Daten speisen sich dabei immer live und aktuell aus unserer Pflegedatenbank. Auch die Portfolioverteilung können Sie so jederzeit einsehen.Nutzen Sie das einzigartige Angebot von pflegemarkt.com und bleiben Sie mit uns am Puls der Pflege!