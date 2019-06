Verjüngung von innen – Das neue FitLine Beauty mit Kollagen-Peptiden und Pflanzenextrakten

Eine spezielle Kombination aus Vitaminen und Mineralien das Bindegewebe und trägt zu gesunden Haaren und Nägeln bei 2

Kupfer und Zink tragen dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen [3]

Löst sich in Wasser zu einem fruchtigen Getränk mit köstlichem Beeren-Geschmack auf

„Wahre Schönheit kommt von innen.“ Diese Redensart bezieht sich in erster Linie auf innere Werte und eine gesunde Einstellung zu uns selbst. Aber was wäre, wenn unser Aussehen die wahre, innere Schönheit widerspiegeln könnte?Fakt ist: Unsere Haut altert. Wenn wir älter werden, verlangsamt sich der Regenerationszyklus und die sichtbaren Anzeichen des Alterns werden auf unserer Haut sichtbar: Falten, trockene Haut, ein bleicher, fahler Teint, ungleichmäßige und große Poren. Eine der Hauptursachen ist der natürliche Verlust von Kollagen.Deshalb ist Kollagen seit einigen Jahren ein stark nachgefragter Inhaltsstoff in der Beauty-Industrie. Mit dem Anspruch, jünger auszusehen und sich auch so zu fühlen, steigt PM-International hier jetzt mit dem neuen FitLine Beauty ein.Das einzigartige Nahrungsergänzungsmittel sticht durch das exklusive® für eine höhere Bioverfügbarkeit der Inhaltsstoffe heraus. PM-International hat ein ganzheitliches Konzept mit synergistischen Nährstoffgruppen entwickelt. Kollagen-Peptide und natürliche Pflanzenextrakte aus schwarzem Reis, Kiwi, Orange und Ananas fördern einen schönen, strahlenden Teint.Außerdem unterstützt eine spezielle Kombination aus Vitaminen und Mineralien das Bindegewebe und trägt zu gesunden Haaren und Nägeln bei.Dr. Tobias Kühne, Chief Scientific Officer der PM-International AG erklärt: „Auch wenn wir von außen mit der FitLine skin Anti-Aging-Kosmetik viel bewirken können, Gesichtspflege hat ihre Grenzen. Produkte zur äußerlichen Anwendung sind optimal für die Epidermis, die äußerste Hautschicht. Aber unsere Haut braucht auch Unterstützung von innen. Hier kommt unser neues Nahrungsergänzungsmittel FitLine Beauty ins Spiel.“Kollagen-Peptide und natürliche Pflanzenextrakte fördern einen schönen, strahlenden Teint(1) Oral Intake of Specific Bioactive Collagen Peptides Reduces Skin Wrinkles and Increases Dermal Matrix Synthesis. Skin Pharmacol Physiol 2014;27:113-119. Proksch et al. ; (2) Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails. J Cosmet Dermatol 2017;00:1-7. Hexsel et al.Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei; Biotin trägt zur Erhaltung normaler Haare und Haut bei; Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut, Haare und Nägel beiKupfer trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei; Zink trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei