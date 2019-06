Sei einfach Du – Strahlend schön mit der neuen FitLine skin Young Care-Serie

Im Gegensatz zu anderen Reinigern verzichtet der Schaum auf Sulfate und setzt stattdessen auf eine Kombination natürlicher Pflanzenextrakte und waschaktiver Aminosäuren.

Reinigt die Haut gründlich und sanft

Befreit die Poren von Make-up, Schmutz und Hautfett

Spendet Feuchtigkeit für einen reinen und klaren Teint und ein samtweiches Hautgefühl

Abgerundete Peeling-Körner entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen und regen die Mikrozirkulation an

Tonerde nimmt überschüssigen Talg auf und verfeinert die Poren

Mit 100% biologisch abbaubaren Peeling-Körnern

Höhere Bioverfügbarkeit durch das exklusive Nährstofftransportkonzept NTC ®

Ein intelligenter und natürlicher Wirkstoffkomplex bringt die Haut in Einklang und perfektioniert das Hautbild

Natürliche Bioflavonoide schützen vor vorzeitiger Hautalterung

Alle drei Produkte sind in einem Set mit Preisvorteil erhältlich

1 x Reinigungsschaum, 1 x Peeling-Maske, 1 x Balancing Cream

44,90 Euro statt 50,70 Euro

Wenn wir gut aussehen, fühlen wir uns auch so. Saubere und reine Haut kann das Selbstbewusstsein stärken und hilft uns dabei, uns von unserer besten Seite zu zeigen. Deshalb ist es auch so wichtig, der Haut die nötige Aufmerksamkeit und Pflege zukommen zu lassen. Aber herauszufinden, was die Haut zum Strahlen braucht, ist gar nicht so einfach. Gerade junge Haut braucht besondere Zuwendung. Sie leidet unter Stress, braucht viel Feuchtigkeit, ist leicht reizbar und anfällig für Unreinheiten. Was wäre, wenn es ein spielend einfaches, ganzheitliches Konzept für die tägliche Hautpflege gäbe, für ein strahlend reines Hautbild und einen jugendlichen Glow?Mit der neuen FitLine skin Young Care-Produktserie hat PM-International einen Reinigungsschaum, eine Peeling-Maske und eine Balancing Cream für alle jungen Hauttypen bis 30 entwickelt. Alle Produkte sind ab sofort erhältlich.Anja Wunder, Director of Cosmetics bei PM-International, erklärt: „Gesunde Haut hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Trotzdem fällt es den meisten nach wie vor schwer, geeignete Produkte zu finden, vor allem wenn sie mehrere Problemzonen auf einmal behandeln wollen. Eine optimierte tägliche Hautpflege-Routine mit dem neuen FitLine skin-Set ist unser Lösungsvorschlag.“Für einen strahlenden Teint und ein samtweiches Hautgefühl