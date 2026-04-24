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PM-International erreicht Top 5 im ‚DSN Global 100‘-Ranking

(lifePR) (Speyer, )
Das in Luxemburg ansässige Unternehmen PM-International zählt zu den weltweit führenden Direktvertriebsunternehmen in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit und baut seine Position weiter aus: Im aktuellen „DSN Global 100“-Ranking gehört das Unternehmen nun zu den fünf größten der Branche weltweit.

Die „DSN Global 100“ Liste gehört zu den wichtigsten Branchenrankings und listet die weltweit größten Direktvertriebsunternehmen auf Basis ihres Einzelhandelsumsatzes. Der Sprung in die Top 5 unterstreicht die kontinuierlich positive Entwicklung von PM-International und festigt die internationale Bedeutung des Unternehmens.

Zudem wurde PM-International bereits zum sechsten Mal in Folge mit dem Bravo International Growth Award ausgezeichnet und ist damit das einzige Unternehmen in der Geschichte des Direktvertriebs, das diesen Meilenstein erreicht hat. Die Auszeichnung würdigt das international am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche auf Grundlage der jährlichen Umsatzentwicklung und gehört zu den renommiertesten Ehrungen im Direktvertrieb. Sechs Auszeichnungen in Folge stehen für nachhaltigen Erfolg und eine konstant starke Entwicklung – auch unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Die Grundlage dieses Erfolgs bildet eine klare Ausrichtung auf Innovation, höchste Produktqualität und einer langfristigen strategischen Ausrichtung. Die zentrale Rolle spielen dabei die FitLine Produkte von PM-International, mit ihren wissenschaftlich entwickelten Nahrungsergänzungsmitteln, die gezielt Gesundheit, Fitness und Leistungsfähigkeit unterstützen und Menschen weltweit dabei helfen, ihr Wohlbefinden und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Vertrieben werden die Produkte weltweit von Hunderttausenden Teampartnern. Ihr Engagement in der eigenen unternehmerischen Tätigkeit trägt wesentlich zum internationalen Wachstum des Unternehmens bei.

Rolf Sorg, Gründer & CEO von PM-International, betont: „Der Aufstieg in die Top 5 der ‚DSN Global 100‘ zeigt, wie stark unsere langfristige Ausrichtung, und wie groß das Engagement unserer globalen Gemeinschaft ist. Diese Auszeichnung wäre ohne unsere Teampartner nicht möglich gewesen. Sie sind das Fundament unseres Erfolgs. Dieses Ergebnis steht für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Antrieb, etwas Positives in der Welt zu bewegen. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben.“

Dank der starken globalen Gemeinschaft setzt die PM-International Gruppe ihren Wachstumskurs konsequent fort und erzielte im Jahr 2025 einen Einzelhandelsumsatz von über 4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfolgt das klare Ziel, seine Position unter den Top-Unternehmen der Branche weiter auszubauen.

Gleichzeitig versteht PM-International wirtschaftlichen Erfolg auch als Verantwortung: Mit jedem verkauften FitLine-Produkt wird „Eine Stunde Leben“ für bedürftige Kinder gespendet. Über die eigene Hilfsorganisation PM We Care unterstützt das Unternehmen weltweit mehr als 8.000 Patenkinder sowie deren Familien und Gemeinschaften durch langfristige und nachhaltige Projekte – aus der Überzeugung heraus, dass echter Erfolg verantwortungsbewusst geteilt werden muss.

PM-International AG

Seit 1993 entwickelt und vertreibt PM-International seine Premium-Reihe wissenschaftlich formulierter Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit unter der Marke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie.

Weltweit wurden bereits mehr als 1 Milliarde FitLine® Produkte verkauft. Das Familienunternehmen wird strategisch von seinem internationalen Hauptsitz in Schengen, Luxemburg, aus geleitet und vertreibt seine Produkte aus über 45 Niederlassungen auf 6 Kontinenten, die von drei kontinentalen Headquarters in Deutschland, Singapur und den Vereinigten Staaten von Amerika geleitet werden.

Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) repräsentiert das Kernkonzept des Unternehmens und über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung: Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen. Um eine kontinuierlich hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig durch die ELAB Analytik GmbH getestet. Über den QR-Code auf der Verpackung können die Verbraucher direkt Informationen zur Analyse einsehen. Wir glauben, dass PM-International immer noch das einzige Unternehmen ist, das dieses Maß an Transparenz bietet.

Mehr als 1000 Spitzensportler aus über 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine Produkte. FitLine ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportorganisationen und Nationalmannschaften, wie der Herrentennis-Turnierserie ATP Tour, dem Deutschen Eishockeybund

(DEB), dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), dem German Cycling e.V., dem italienische Basketballverband (FIP), dem koreanische Ringerverband (KWF) und vielen anderen, von einigen davon bereits seit mehr als 25 Jahren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.pm-international.com

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