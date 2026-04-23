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Olympiasieger Kevin Kuske geht als FitLine Markenbotschafter on Tour

Der Bobsportler Kevin Kuske ist mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen einer der erfolgreichsten Teilnehmer bei den Winterspielen weltweit.

(lifePR) (Speyer, )
Der Bobsportler Kevin Kuske ist mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen einer der erfolgreichsten Teilnehmer bei den Winterspielen weltweit.

Am vergangenen Freitag nahm der vierfache Olympiasieger begeistert sein neues Fahrzeug als FitLine Markenbotschafter beim Headquarter Europe der PM-International AG in Speyer in Empfang. Im Rahmen dessen beteuerte Kuske seine Begeisterung für die FitLine Produkte. Er nutzt sie seit rund 20 Jahren und ist absolut überzeugt: „Die Produkte waren eine super Unterstützung für mich und mein Team. FitLine ist ein wichtiger Baustein bei den Erfolgen, die ich hatte,“ betont der sympathische Sportler mit Nachdruck. Auch nach seiner aktiven Zeit als Anschieber startet Kevin Kuskes Morgenroutine mit FitLine Activize Oxyplus, einem der beliebtesten Produkte der Firma PM-International. So ist er nach wie vor erfolgreich als Trainer aktiv und betreut unter anderem Georg Fleischhauer und Johannes Lochner, die bei den diesjährigen Winterspielen sowohl im Zweier und im Viererbob eine Goldmedaille holten.

Der Vorstandsvorsitzende der PM-International AG Speyer, Patrick Bacher und Sportdirektor Torsten Weber überreichten ihm persönlich die Schlüssel und sind stolz darauf, Kevin als neuesten Markenbotschafter von FitLine an Bord zu haben. Kevin Kuske ist nun neben dem Handball-Weltmeister Christian Schwarzer und dem Extremsportler Achim Heukemes im Auftrag von FitLine unterwegs und wird den Vertrieb unterstützen, indem er die Marke FitLine repräsentiert und sich für die Gewinnung neuer Partner einsetzt.

 

PM-International AG

Seit 1993 entwickelt und vertreibt PM-International seine Premium-Reihe wissenschaftlich formulierter Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit unter der Marke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie.  

Weltweit wurden bereits mehr als 1 Milliarde FitLine® Produkte verkauft. Das Familienunternehmen wird strategisch von seinem internationalen Hauptsitz in Schengen, Luxemburg, aus geleitet und vertreibt seine Produkte aus über 45 Niederlassungen auf 6 Kontinenten, die von drei kontinentalen Headquarters in Deutschland, Singapur und den Vereinigten Staaten von Amerika geleitet werden. 

Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) repräsentiert die Kernkompetenz des Unternehmens und über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung: Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen. Um eine kontinuierlich hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig durch die ELAB Analytik GmbH getestet. Über den QR-Code auf der Verpackung können die Verbraucher direkt Informationen zur Analyse einsehen. Wir glauben, dass PM-International immer noch das einzige Unternehmen ist, das dieses Maß an Transparenz bietet. 

Mehr als 1000 Spitzensportler aus über 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine Produkte. FitLine ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportorganisationen und Nationalmannschaften, wie der Herrentennis-Turnierserie ATP Tour, dem Deutschen Eishockeybund (DEB), dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), dem German Cycling e.V., dem italienische Basketballverband (FIP), dem koreanische Ringerverband (KWF) und vielen anderen, von einigen davon bereits seit mehr als 25 Jahren. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.fitline.com

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