Olympiasieger Kevin Kuske geht als FitLine Markenbotschafter on Tour

PM-International AG

Seit 1993 entwickelt und vertreibt PM-International seine Premium-Reihe wissenschaftlich formulierter Produkte für Fitness, Gesundheit und Schönheit unter der Marke FitLine® – viele davon mit patentierter Technologie.



Weltweit wurden bereits mehr als 1 Milliarde FitLine® Produkte verkauft. Das Familienunternehmen wird strategisch von seinem internationalen Hauptsitz in Schengen, Luxemburg, aus geleitet und vertreibt seine Produkte aus über 45 Niederlassungen auf 6 Kontinenten, die von drei kontinentalen Headquarters in Deutschland, Singapur und den Vereinigten Staaten von Amerika geleitet werden.



Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) repräsentiert die Kernkompetenz des Unternehmens und über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung: Es bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen. Um eine kontinuierlich hohe Produktqualität zu gewährleisten, werden die Produkte regelmäßig und unabhängig durch die ELAB Analytik GmbH getestet. Über den QR-Code auf der Verpackung können die Verbraucher direkt Informationen zur Analyse einsehen. Wir glauben, dass PM-International immer noch das einzige Unternehmen ist, das dieses Maß an Transparenz bietet.



Mehr als 1000 Spitzensportler aus über 85 Disziplinen und 40 Nationen vertrauen auf FitLine Produkte. FitLine ist offizieller Ausrüster zahlreicher Sportorganisationen und Nationalmannschaften, wie der Herrentennis-Turnierserie ATP Tour, dem Deutschen Eishockeybund (DEB), dem Österreichischen Skiverband (ÖSV), dem German Cycling e.V., dem italienische Basketballverband (FIP), dem koreanische Ringerverband (KWF) und vielen anderen, von einigen davon bereits seit mehr als 25 Jahren.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.fitline.com

alles anzeigen