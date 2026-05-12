FitLine von PM-International – Qualität, Forschung und ein ganzheitliches Konzept

PM-International zählt zu den international führenden Unternehmen im Bereich Gesundheit, Fitness und Schönheit im Direktvertrieb. Mit der Marke FitLine entwickelt das Unternehmen seit vielen Jahren Produkte, die Menschen weltweit dabei unterstützen, ihren aktiven Alltag bewusst zu gestalten und ihre tägliche Nährstoffversorgung zu ergänzen.



Das in Deutschland gegründete Unternehmen ist heute in über 40 Ländern aktiv und steht für höchste Qualitätsstandards, wissenschaftliche Forschung sowie persönliche Betreuung durch ein starkes internationales Partnernetzwerk.



Persönliche Beratung im Direktvertrieb



Die FitLine Produkte werden ausschließlich über selbstständige Teampartner vertrieben. Dadurch erhalten Kundinnen und Kunden eine individuelle Beratung sowie persönliche Unterstützung rund um die Anwendung der Produkte und die Integration in den Alltag.



Dieser direkte Austausch ermöglicht eine persönliche Betreuung, die weit über den klassischen Produktkauf hinausgeht und für viele Menschen einen echten Mehrwert darstellt.



Das FitLine Sortiment



Zu den bekanntesten Produkten gehört das FitLine Optimal-Set, bestehend aus PowerCocktail und Restorate. Die Produkte enthalten ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe und lassen sich dank der praktischen Pulverform unkompliziert in die tägliche Routine integrieren.



FitLine bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Produkte in den Bereichen Sport, Wohlbefinden und Beauty an, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Lebensstile abgestimmt sind.



Wichtig: Nahrungsergänzungsmittel dienen der ergänzenden Versorgung mit Nährstoffen und ersetzen keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie keine gesunde Lebensweise.



Internationale Partnerschaften und Sichtbarkeit



PM-International arbeitet seit vielen Jahren mit internationalen Sportvereinen, Athletinnen und Athleten sowie wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Diese Kooperationen spiegeln den hohen Anspruch an Qualität, Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung wider.



Das Qualitätssiegel „Made in Germany“ sowie die enge Zusammenarbeit mit Forschungspartnern tragen zusätzlich dazu bei, das Vertrauen in die Marke FitLine weltweit zu stärken.



Neben dem sportlichen Engagement unterstützt PM-International regelmäßig soziale und karitative Projekte und übernimmt damit auch gesellschaftliche Verantwortung.



Eine starke globale Community



Die internationale FitLine Community verbindet Menschen aus vielen Ländern, die ihre Erfahrungen und ihren Alltag regelmäßig über soziale Medien teilen. Unter dem Hashtag #FitLine entsteht ein weltweiter Austausch rund um Fitness, Wohlbefinden und persönliche Ziele.



Internationale Events, digitale Formate und gemeinsame Aktivitäten fördern dieses Gemeinschaftsgefühl zusätzlich und machen die Marke für viele Menschen zu mehr als nur einem Produktkonzept.



Forschung und Entwicklung im Fokus



Wissenschaftliche Forschung spielt bei PM-International eine zentrale Rolle. Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit dem Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), der Fachhochschule Oberösterreich sowie dem Josef Ressel Zentrum.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie gut bestimmte Inhaltsstoffe vom Körper aufgenommen werden können. Gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern werden verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe und deren Potenzial untersucht.



Durch diese kontinuierliche Forschungsarbeit entwickelt PM-International seine Produkte stetig weiter und orientiert sich dabei an aktuellen wissenschaftlichen Standards sowie hohen Qualitätsanforderungen.



Fazit



FitLine verbindet hochwertige Produkte, wissenschaftliche Forschung und persönliche Betreuung in einem ganzheitlichen Konzept. Menschen, die ihre tägliche Nährstoffversorgung ergänzen möchten und Wert auf individuelle Beratung legen, finden bei PM-International vielfältige Möglichkeiten für ihren persönlichen Alltag.



Die Kombination aus Qualität, internationaler Erfahrung und einer starken Community macht FitLine heute für viele Menschen weltweit zu einem festen Bestandteil ihrer täglichen Routine.

(lifePR) (