Das neue FitLine skin Activize Serum: Energie für die Haut

Vor einigen Tagen stellte PM-International Gründer & CEO Rolf Sorg gemeinsam mit Anja Wunder, Director of Cosmetics, das neueste revolutionäre Beautyprodukt aus der eigenen FitLine skin Reihe vor: Das FitLine skin Activize Serum.



Insgesamt forschte PM-International mehr als 5 Jahre an der Entwicklung dieses Prduktes, das den Kosmetikmarkt revolutionieren soll. „Dank unserem wissenschaftlichen Beirat, in dem unsere Experten aus der Kosmetik- und Nahrungsergänzungs-Branche als Brainpool Hand in Hand arbeiteten, haben wir das Know-How aus dem Bereich der Nahrungsergänzung in die Kosmetik transferiert“, berichtete Rolf Sorg bei der Enthüllung des Activize Serum.



Bioverfügbarkeit ist schon lange eine der Kernkompetenzen von PM-International und das exklusive Nährstof-Transportkonzept (NTC®) spielt hierbei eine besondere Rolle. Es bringt die Nährstoffe immer genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene, von innen und außen. „Die innovative Kombination aus unserem exklusive Nährstoff-Transportkonzept NTC® mit dem einzigartigen Wirkstoffkomplex unseres FitLine Activize, liefert einen spürbaren Effekt. Man erlebt pure Energie, Power & Frische – sofort“, erklärte Anja Wunder. „Das hautaktivierende FitLine skin Activize Serum ist der neue Energizer und Power-Boost, der unserer Haut dabei helfen kann, ihr Energiesystem zu untersützen und vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen“, führte sie weiter aus.



Mit dem Activize Serum erleben Anwender sichtbare und spürbare Resultate, kombiniert mit einer hohen Produktqualität – offiziell bestätigt durch das 5-Sterne-Siegel von dermatest. „Wir freuen uns sehr darüber, erneut ein Produkt aus bahnbrechender wissenschaftlicher Entwicklung auf den Markt zu bringen“, sagte Rolf Sorg abschließend.



Das FitLine skin Activize Serum ist ab sofort verfügbar.