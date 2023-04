PLUS X AWARD zeichnet Nachhaltigkeit aus

Neue Kategorien für mehr Präzision des Gütesiegels

PLUS X AWARD, einer der renommiertesten Auszeichnungen für innovative Produkte und Technologien, hat eine neue Sonderauszeichnung für Nachhaltigkeit eingeführt. In Zusammenarbeit mit dem Komitee für Nachhaltigkeit wurde die Präzision des Gütesiegels verbessert, indem fünf neue Auszeichnungskategorien eingeführt wurden: Unternehmenswerte, Zukunftssicherheit und Strategie, Kreislaufwirtschaft und Transparenz.



In der heutigen Welt, in der der Klimawandel und die Umweltzerstörung allgegenwärtig sind, ist es von größter Bedeutung, dass Unternehmen nachhaltige Praktiken verfolgen. Die neuen Kategorien des PLUS X AWARD für Nachhaltigkeit bieten eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in verschiedenen Bereichen.



Die Kategorie "Unternehmenswerte" bezieht sich auf die Werte und Grundsätze, die ein Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen verfolgt. "Zukunftssicherheit und Strategie" bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Nachhaltigkeitsstrategie an die sich ändernden Umstände anzupassen und in Zukunft nachhaltig zu bleiben.



Die Kategorie "Kreislaufwirtschaft" bezieht sich auf die Fähigkeit des Unternehmens, Abfall und Emissionen zu minimieren und seine Produkte und Dienstleistungen auf eine nachhaltige Art und Weise herzustellen. "Transparenz" bezieht sich auf die Offenheit des Unternehmens in Bezug auf seine Nachhaltigkeitsleistung und -praktiken.