LUWE GmbH wird strategischer Partner

Im Rahmen der Einführung des PLUS X AWARD für Nachhaltigkeit erweitert der PLUS X AWARD den Kreis strategischer Partner um die LUWE GmbH

Um globalen Herausforderungen entgegentreten zu können, bedarf es Verantwortungsbewusstsein und Handlungsbereitschaft. Der Schutz unserer Umwelt und der Biodiversität sollte im Handeln eines jeden Unternehmens eine wichtige Rolle spielen. Dabei sind ressourcenschonende Maßnahmen, Innovation und nicht zuletzt auch Engagement wichtige Aspekte, die von Unternehmen gelebt werden sollten. Der PLUS X AWARD für Nachhaltigkeit gilt demnach jenen, die sich ihrer Verantwortung zum Schutz unseres Planeten bewusst sind und entsprechend handeln.



Eine mit dem Gütesiegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnete Marke kommuniziert, dass sie die grundlegenden Eigenschaften, die es hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften braucht, besitzt und bereit ist, diese auszubauen.



Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde bislang inflationär als Überschrift für nicht-umweltfeindliches Handeln genutzt. Der Titel „Nachhaltig“ sollte jedoch für umfangreiche und effektive Maßnahmen stehen. Zu diesem Zwecke räumt der PLUS X AWARD dem Gütekriterium Nachhaltigkeit noch mehr Raum ein und erhält fachkundige Unterstützung durch den neuen strategischen Partner LUWE GmbH. Sven Fischer und Stephan Ley unterstützen das Team des PLUS X AWARD mit ihrem auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisierten Unternehmen und werden mit ihrer jahrelangen Nachhaltigkeitsexpertise die Jury für die Sonderauszeichnung Nachhaltigkeit verstärken.



"Nachhaltigkeit voranzutreiben und als Unternehmen zu leben, bedeutet viel mehr als Umweltschutz. Es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur zukunftsorientiert, sondern bereits heute mit Respekt vor unserem Planeten zu handeln. Ich freue mich, dass wir zusammen mit der LUWE GmbH auf das Ziel nachhaltigen Wirtschaftens hinarbeiten können, um gemeinsam dazu beizutragen, unsere Welt in all ihrer Vielfalt für unsere Kinder, Enkelkinder und weitere Generationen zu erhalten." -Donat Brandt, Präsident des PLUS X AWARD.



Über die LUWE GmbH



LUWE ist eine auf Nachhaltigkeit fokussierte Unternehmensberatung, die sich in der DACH-Region neben dem klassischen Consulting auf das Recruiting von Nachhaltigkeitsspezialisten und Nachhaltigkeitstrainings für Firmen spezialisiert hat.